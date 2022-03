Grande Fratello Vip anticipazioni sulla finale: chi vincerà? I nomi dei finalisti, gli ospiti e le sorprese

Grande Fratello

Dopo un viaggio lungo 183 giorni è arrivato il momento di eleggere il vincitore di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip 6. Lunedì 14 marzo 2022 a partire dalle ore 21:35 a giocarsi l’ambito titolo ci saranno Delia Duran e Lulù Selassiè, le prime due finaliste, Davide Silvestri, eletto come terzo candidato alla vittoria a dispetto di Soleil Sorge, Barù, la vera sorpresa di questa edizione ed anche uno tra Jessica Selassiè e Giucas Casella. Ad aprire la finale condotta da Alfonso Signorini sarà proprio l’esito del televoto con protagonisti gli ultimi due candidati alla finale con solo uno che la spunterà e potrà giocarsi il titolo.

Il conduttore, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e da tutti gli eliminati presenti in studio, sta preparando un appuntamento unico tra verdetti finali ed emozionanti sorprese. Ecco tutto quello che succederà durante la finale.

GF Vip 6: è arrivato il momento della finalissima

Ormai ci siamo. Dopo ben sei mesi di dinamiche, amori, tradimenti, litigi, emozioni, pianti e chi più ne ha più ne metta siamo arrivati alla resa dei conti finale. Canale5 nella prima serata di lunedì 14 marzo 2022 manderà in onda la finalissima del Grande Fratello Vip 6 a partire dalle ore 21:35 circa.

Alfonso Signorini condurrà il capitolo conclusivo del lunghissimo viaggio dei vipponi rinchiusi in casa svelando prima di tutti quali saranno a tutti gli effetti i finalisti di questa edizione. In ballo c’è infatti l’esito del televoto tra Jessica Selassiè e Giucas Casella che darà la possibilità di giocarsi la vittoria solo ad uno dei due. Ad attendere l’esito del televoto ci sono i primi quattro finalisti Delia Duran, Lulù, Davide e Barù.

Le anticipazioni della finale

A condire l’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 non mancheranno le emozioni che prenderanno vita con le sorprese ai vip ancora in casa.

Per i vipponi sarà infatti il momento di salutare i loro cari con Davide che riceverà la sorpresa dei suoi genitori, per Delia ci sarà la madre mentre per Giucas il figlio James.

Jessica, Clarissa e Lulù torneranno a formare il trio di inizio programma per dare vita ad una cover di un brano di Selena Gomez. Ma non sarà l’unico momento di spettacolo basato sulla musica visto che anche le altre ex inquiline renderanno omaggio a questa esperienza con un balletto sulle note di Lady Marmalade.