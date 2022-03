Grande Fratello Vip, i social hanno già decretato la loro vincitrice: Jessica Selassiè

Grande Fratello

Questa sera va in onda su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip. Proprio in queste ore i social stanno decidendo il vincitore della sesta edizione.

Il Grande Fratello Vip sta per spegnere definitivamente le luci sulla Casa più spiata d’Italia. Questa sera infatti in prima serata su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un viaggio durato 6 mesi e che, grazie alla diretta 24 ore su 24 e al doppio appuntamento settimanale, ha potuto tener compagnia a milioni di italiani. Un periodo storico complicato sotto tanti punti di vista. Il reality ha avuto anche il compito di fare intrattenimento senza ovviamente poter dimenticare la drammatica realtà quotidiana. A poche ore dalla diretta è ancora aperto il telefoto che vede Jessica Selassiè e Giucas Casella sfidarsi per potersi aggiudicare l’ultimo posto rimasto per la finale.

GF Vip: chi sono i 5 finalisti

Al sesto ed ultimo mese sono arrivate non senza poche difficoltà Lulù Selassiè, Delia Duran e Jessica Selassiè accompagnate da Giucas Casella, Davide Silvestri e Barù. Dopo colpi di scena e tante sorprese questa sera a notte inoltrata scopriremo il nome del vincitore o della vincitrice che potrà finalmente aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro (il 50% della cifra sarà devoluto in beneficienza ad un’associazione scelta dal vincitore).

Sono tante le fan base che in queste ore sono pronte a supportare i vip rimasti in casa. A loro danno man forte anche le fan base degli ex concorrenti del GF Vip che, in base ai rapporti e al percorso vissuto in casa, stanno supportando i compagni preferiti.

GF Vip, la finale: iniziano i pronostici

Stando al numero di tweet e storie fatte su Instagram il nome papabile per la vittoria sembra essere quello di Jessica Selassiè (sorella di Lulù e Jessica). Le principesse, che inizialmente giocavano come unico concorrente, sono state a metà percorso divise, per permettere loro di proseguire in modo autonomo il corso del reality.

Anche le piattaforme di scommesse online, stando a quanto dichiarato dai bookmakers, danno come vincitrice Jessica.

Il nome della giovane principessa viene fatto dai fan per il garbo e la coerenza avuti durante tutto il programma tv, la trasparenza e la pseudo liaison amorosa con Barù troncata dalla stessa Princess. Il tema cruciale per questa decisione però è da attribuire anche alle nomination. Come il vincitore della passata edizione, Tommaso Zorzi, la principessa etiope non ha mai risparmiato nessuno durante le sue nomination, facendo anche i nomi delle persone più impensabili e vicine alla sua cerchia.

Chi vincerà quindi Grande Fratello Vip 6?