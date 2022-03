Ilary Blasi ospite nello studio del Grande Fratello Vip durante la finale: l’incontro con Alfonso Signorini

Grande Fratello

Inizio finale a suon di sorprese al Grande Fratello Vip. Nello studio del reality, nell’ultima puntata di questa edizione, fa capolino un’ospite a sorpresa: Ilary Blasi. La conduttrice da lunedì prossimo sarà al timone de L’Isola dei Famosi, che torna su Canale5 prendendo il testimone proprio del GF Vip. In studio l’incontro con Alfonso Signorini, che le rivolge un messaggio di incoraggiamento per l’imminente ritorno in tv.

Ilary Blasi e Alfonso Signorini insieme: sorpresa alla finale del GF Vip

Al Grande Fratello Vip la puntata finale inizia subito tra mille sorprese e colpi di scena. Dopo l’ingresso di Alfonso Signorini nella Casa per una sorpresa ai finalisti, l’attenzione si sposta in studio dove fa capolino una collega del conduttore pronta al ritorno in tv: a sorpresa entra Ilary Blasi.

La conduttrice da lunedì prossimo sarà in onda su Canale5 con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, prendendo così il testimone del Grande Fratello Vip che si conclude questa sera.

“Sono emozionatissima, qui da dove tutta la mia avventura con i reality è partita“, esclama la conduttrice in studio, acclamata dal pubblico, in riferimento alla conduzione proprio del GF Vip pochi anni fa. La moglie di Francesco Totti incontra Alfonso Signorini e gli rivolge alcuni complimenti: “Ti devo fare i complimenti Alfonso, sei stato bravissimo ma soprattutto coraggioso“.

E, a seguire, commenta con grande ironia: “Da vera amica, ti devo dire una cosa: basta, il pubblico è esasperato. Da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane, fai qualcosa, sparisci però, fatti ipnotizzare da Giucas fino a settembre“.

Ilary Blasi pronta per L’Isola dei Famosi: prende il testimone del GF Vip

Ilary Blasi offre anche qualche breve anticipazione su L’Isola dei Famosi ormai pronta alla partenza: “Da lunedì prossimo ci siamo noi“.

E, in riferimento al cast che comprende concorrenti singoli e in coppia, esclama ironica: “La novità di quest’anno sono le coppie, ma qui fate i triangoli.

Non vi siete fatti mancare nulla“. Evidente il riferimento a Delia, Alex e Soleil.

Alfonso Signorini a seguire commenta ironicamente per pochi secondi l’esplosivo gossip delle ultime settimane, quello sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Visti i rumors che sento sul tuo conto, io leggo che sei separata in casa, che stai divorziando… se vuoi ti posso imprestare Alex Belli, che è aperto all’amore libero“.

Infine, Alfonso Signorini si dice emozionato di averla al suo fianco in questo studio: “Sono emozionato, ma per me è una grande emozione che io e te siamo qua dentro, qui stasera“. “Sono davvero contenta, grazie per avermi invitata” l’ultimo ringraziamento di Ilary Blasi prima di lasciare lo studio.