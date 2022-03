“Io mi masturbo qui”: le 6 storiche gaffe del Grande Fratello Vip. Frasi di tutti i colori a microfoni accesi

Grande Fratello

Durante le varie edizioni del Grande Fratello Vip, uno dei programmi più seguito d’Italia, sono state diverse le le gaffe commesse da concorrenti e conduttori che hanno fatto sorridere il pubblico. Alcune sono inerenti ai gieffini più discussi e famosi, ma altre riguardano i conduttori che hanno fatto la storia del programma: Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Ecco le più famose.

Valeria Marini e le dichiarazioni su Pamela Prati

In uno dei numerosi sfoghi in confessionale, Valeria Marini, concorrente dell’edizione 2016 del Grande Fratello Vip, ha spifferato di una relazione tra Pamela Prati e Stefano Bettarini, parole che non erano passate inosservate né agli autori né ai fan.

La clip incriminata è stata poi mostrata in diretta, con annessa la replica di Pamela che le risponde: “Io e Bettarini siamo solo amici, questa cosa l’ha detto Valeria”.

Paolo Brosio e il GF Vip che diventa a luci rosse

Durante uno scherzo, ideato da Adua del Vesco e Dayane Mello che hanno simulato di avere un rapporto sessuale nella stanza della lavatrice, da fuori, accanto le tende, il concorrente dell’edizione scorsa, Paolo Brosio ha esclamato “No dai, se si baciano, io mi masturbo qui” senza preoccuparsi delle conseguenze della diretta.

La gaffe di Ilary Blasi a microfono acceso

Anche Ilary Blasi, ex conduttrice del programma, durante la fine di una puntata del GF Vip ha esclamato, con i microfoni ancora accesi, un’affermazione non di poco conto: “So proprio una rincoglionita” prima che le luci si spegnessero e partisse la pubblicità per sovrastare le voci. Un grosso scivolone per la diretta, salvato in calcio d’angolo con termine del programma stesso.

Alfonso Signorini e il finto topo in studio

Lo scorso Febbraio, durante l’edizione del GF Vip 5, Alfonso Signorini è rimasto vittima di uno scherzo orchestrato da Cristiano Malgioglio.

Il conduttore, che si era detto terrorizzato dai topi dopo il topo-gate nella Casa, è scappato a gambe levate dopo che un finto topolino ha cominciato a sfrecciare sulla passerella. Uno scherzo che non è stato apprezzato da Signorini.

Giulia De Lellis e la Capitale dell’Africa

La partecipazione di Giulia De Lellis durante la terza edizione del Grande Fratello Vip ha fatto discutere il web dal primo giorno, non solo perché ex compagna del tronista Andrea Damante, ma anche per i suoi racconti davanti agli altri concorrenti, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Durante un pasto, ha citato il suo esame di maturità che ha lasciato a bocca aperta al corpo docente, in merito alla domanda ricevuta dal professore di Geografia, a cui ha risposto con: “La capitale dell’Africa è l’Egitto” un’affermazione errata che ha sorpreso anche le telecamere.

I microfoni accesi: è un vizio degli autori

A meno di un mese dall’inizio di questa nuova edizione 20121, è la regia stessa a stupire i fan, con un errore commesso durante una diretta del mese scorso, quando i microfoni sono rimasti accesi e si è sentita una conversazione privata tra gli autori, tra queste voci spicca quella di una donna: “Una massa di imbecilli cerebrolesi” come ripete, davanti ai visi sconvolti dei concorrenti che cercano di ignorare le parole, invano, prima che Miriana Trevisan risponda a tono: “Si sente tutto”.