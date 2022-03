L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis sbarca in Honduras: l’attore nel cast di naufraghi di Ilary Blasi

Isola dei Famosi

L'attore quarantenne è il primo concorrente ufficiale della squadra dei Singoli che saranno in Honduras. Noto per la sua partecipazione alla saga di Notte prima degli esami, Nicolas Vaporidis è alla prima partecipazione ad un reality show.

L’isola dei famosi sta svelando a mano a mano tutti i tasselli della sua nuova edizione al via lunedì 21 marzo 2022. La trasmissione ha iniziato a mostrare i volti della nuova stagione a cominciare dalla squadra che circonderà la spumeggiante Ilary Blasi presentando l’inviato Alvin ed i due attenti opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Dopo il cast al fianco della conduttrice le tappe di avvicinamento che porteranno all’esordio del reality saranno invece scandite dall’ufficialità dell’altro importante cast, quello dei concorrenti. In tal senso la ciurma di naufraghi che sbarcherà in Honduras sta prendendo forma aggiunta dopo aggiunta e dopo l’ufficialità del gruppo delle Coppie Lory Del Santo-Marco Cucolo e Edoardo Tavassi-Guendalina Tavassi è arrivato il momento della prima per il gruppo dei Singoli: sull’isola ci sarà anche Nicolas Vaporidis.

L’isola dei famosi: Nicolas Vaporidis prende parte al reality

“Ci sono quelli e quelle a cui fa battere ancora il cuore… e ci sono quelli che ovviamente mentono. Nicolas Vaporidis è ufficialmente un naufrago di #Isola pronto a sbarcare in Honduras!“. Con questo messaggio i social de L’isola dei famosi hanno ufficializzato la partecipazione alla prossima edizione del reality più selvaggio della televisione italiana.

Lunedì 21 marzo 2022 nella prima puntata del programma ci sarà dunque anche l’attore romano 40enne nato da padre greco e mamma italiana, resosi famoso presso il grande pubblico con il personaggio di Luca Molinari nel film del regista Fausto Brizzi diventato un cult e dal titolo di Notte prima degli esami.

Nicolas Vaporidis: primo reality

Per l’attore arriva la prima esperienza in un reality show e di certo non si farà sfuggire l’occasione per tornare in auge tra gli amanti della nostra televisione. Nicolas Vaporidis prenderà parte nel cast di naufraghi nella compagine dei Singoli che sarà contrapposta a quelle delle Coppie, la vera novità di questa edizione che saranno formate da amici, parenti o coppie nella vita proprio come successo ai primi concorrenti ufficiali Del Santo-Marco Cucolo e Edoardo Tavassi-Guendalina Tavassi.