L’isola dei famosi ha i suoi opinionisti: al fianco di Ilary Blasi arrivano Nicola Savino e Vladimir Luxuria

Isola dei Famosi

La trasmissione ha finalmente composto il puzzle intorno alla figura della sua spumeggiante conduttrice Ilary Blasi. In questi giorni febbrili e pieni di indiscrezioni sul cast ma anche di ufficialità come l’ingaggio di Alvin come inviato in quel dell’Honduras, si aggiunge un altro importante tassello alla prossima edizione de L’isola dei famosi al via lunedì 21 marzo 2022. Il mistero intorno al ruolo degli opinionisti è ormai caduto con l’ufficialità dei nomi di Vladimir Luxuria e Nicola Savino chiamati a dover commentare le gesta dei naufraghi spiaggiati sull’isola remota. La trasmissione ha deciso così di puntare con forza su due profili che conoscono bene il format visto che l’ex politica ha proprio partecipato e vinto il reality mentre il volto di Italia 1 ne ha condotto una edizione.

L’isola dei famosi: Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono i nuovi opinionisti

Da svariato tempo si rincorrevano le voci su chi avrebbe preso parte al programma più selvaggio dell’intera televisione italiota in qualità di opinionista e ve ne avevamo reso conto a più riprese. Se in un primo momento per il reality show di Canale5 sembrava profilarsi il nome di Ambra Angiolini, la candidatura della attrice e showgirl ha perso via via forza di fronte alla candidatura autorevole e perentoria di due volti noti della stessa L’isola dei famosi.

A quasi dieci giorni dall’inizio della nuova edizione condotta da Ilary Blasi è stato svelato il segreto, rimasto ormai di Pulcinella, su chi saranno gli opinionisti del programma. Alla fine l’ha spuntata il tandem composto da Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Arriva L’isola dei famosi

L’isola dei famosi per quella che dovrà essere l’edizione del rilancio ha quindi scelto di affidarsi all’usato sicuro, puntando con forza sul profilo dell’ex politica ed attivista vincitrice dell’edizione andata in onda su Rai2 nel 2008 e su quello del presentatore televisivo e radiofonico, volto amatissimo di Italia 1.

Ai due spetterà il compito di commentare le gesta dei naufraghi impegnati nella sopravvivenza a base di fame e prove mozzafiato che dovranno sopportare sull’isola sperduta in Honduras. Il gruppo di naufraghi diviso in due, da una parte i Singoli e dall’altra le Coppie, ce la metteranno tutta per conquistare loro ed anche il pubblico da casa.