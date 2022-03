L’isola dei famosi, Ilary Blasi annuncia l’inviato del programma: ufficiale il ritorno di Alvin

Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi ha deciso di affidarsi all’usato sicuro riportando a casa il suo storico inviato. La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha infatti scelto Alvin per raccontare direttamente dall’isola sperduta le battaglie dei naufraghi scelti per comporre il cast di questa nuova edizione. Ad ufficializzare la notizia è stata la stessa conduttrice che in una Instagram stories ha chiesto al diretto interessato quando partirà per l’Honduras. Dopo mesi di indiscrezioni ed indecisioni sul profilo giusto, il reality ha optato per l’esperienza ed il carisma del conduttore radiofonico e televisivo, il quale ritorno farà di certo contenti tutti gli affezionati fan del programma.

L’isola dei famosi: Alvin è il nuovo inviato

Dopo mesi di indiscrezioni, tira e molla e testa a testa, il reality più selvaggi della televisione ha finalmente il suo inviato. A sbarcare in Honduras insieme alla ciurma di naufraghi sarà Alvin, graditissimo cavallo di ritorno pronto a raccogliere l’eredità di Massimiliano Rosolino. Ad ufficializzare la partecipazione a L’isola dei famosi ci ha pensato la conduttrice in persona.

Ilary Blasi ha infatti presentato il conduttore radiofonico attraverso le sue Instagram stories, svelando di fatto il mistero sull’ultimo tassello del cast che l’aiuterà in questa nuova avventura.

La presentatrice si è ritratta in compagnia del fidato compagno di viaggio, che torna in sella dopo l’edizione del 2019, in un divertente siparietto.

La stessa Blasi inquadrando Alvin chiede al suo braccio destro “Sei pronto? Sei pronto per l’Honduras?” e nella storia dopo gli chiede esplicitamente “Alvin quando parti?” farcendo il tutto con un grosso in bocca al lupo. L’inviato risponde chiarendo che partirà domenica prossima, prontissimo ad imbarcarsi in questa nuova avventura.

Del resto lui, appena ieri, aveva pubblicato su Instagram proprio una foto ricordo della sua Isola dei Famosi con un poco enigmatico: “Che faccio torno?

“.

L’isola dei famosi: le indiscrezioni sul cast

Al pari della notizia sull’inviato del programma, in questi giorni si stanno susseguendo una notizia dopo l’altra, con i rumors che maggiormente si stanno concentrando sul cast dei naufraghi pronti a partire per l’Honduras. Solo ieri vi abbiamo riportato quelli che dovrebbero essere i nomi di tutti i partecipanti alla nuova edizione de L’isola dei famosi, con diversi nomi del cast che già iniziano a far discutere.