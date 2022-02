L’isola dei famosi e l’inviato del reality: si torna a parlare di Alvin dopo Alvise Rigo

Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi si avvicina sempre più al debutto su Canale 5, che si materializzerà a metà marzo quando raccoglierà il testimone dal Grande Fratello Vip 6 in un passaggio di consegne tra reality. La trasmissione condotta da Ilary Blasi sta portando a termine gli ultimi preparativi per la sua organizzazione, con il cast di naufraghi in via di composizione come la squadra di opinionisti al cospetto della conduttrice senza dimenticare il ruolo fondamentale dell’inviato che dovrà narrare le gesta dei concorrenti direttamente dall’isola sperduta.

Alvin come inviato a L’isola dei famosi

In merito a questa figura negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare di chi dovesse prendere il posto dell’ex atleta Massimiliano Rosolino e, dopo le voci insistenti sull’ex rugbista Alvise Rigo, pare che la produzione potrebbe aver già compiuto la sua scelta virandola in un’altra direzione.

Sembra proprio che dall’Honduras a tenere le redini del racconto potrebbe esserci Alvin.

Dopo le voci che hanno coinvolto da vicino l’ex rugbista Alvise Rigo, acclamato partecipante dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, sembra che il programma potrebbe aver fatto la sua scelta. Troppo acerbo e poco pratico il colosso Alvise da affidargli un ruolo così scottante e centrale e, pur di non rischiare le titubanze di un Rosolino bis, pare che la decisione sia ricaduta sull’affidare il ruolo al ritorno in pompa magna dell’apprezzatissimo Alvin che aveva già ricoperto il ruolo.

A svelarlo, stando a quanto riporta Fanpage, sarebbe il giornalista Giuseppe Candela, che darebbe per chiusa la questione. A fare da spalla ad Ilary Blasi direttamente dall’Honduras ci sarà il conduttore televisivo e radiofonico che già aveva partecipato al reality nello stesso ruolo nel 2015, 2016 e 2019.

Dietro la decisione pare ci sia la voglia di puntare su di un profilo di sicuro affidamento e di certo amato dal pubblico di Canale 5.

Isola del famosi: cosa ci aspetta

Più si avvicina il debutto della trasmissione e più essa prende forma in maniera definita. Dopo le scelte parse definitive intorno alla figura dei nuovi opinionisti, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria pronti a debuttare nel ruolo, nel tam-tam di voci ed indiscrezioni intorno a L’isola dei famosi si accende sempre maggiormente la curiosità su chi possa essere il prossimo inviato del reality.