Isola dei famosi: ci sarebbe il nome del nuovo inviato di Ilary Blasi per sostituire Massimiliano Rosolino

Programmi TV

L’Isola dei Famosi continua a puntare dritto verso la data del suo debutto che avverrà nel prossimo mese di marzo. La macchina organizzativa del programma sta mettendo a posto il puzzle della prossima edizione tassello dopo tassello, con l’intenzione di mettere intorno alla conduttrice Ilary Blasi una squadra degna di nota e capace di catturare l’attenzione del pubblico. Riportatovi qualche giorno fa le diversi indiscrezioni prima sugli opinionisti da affiancare alla figura della bella e brava conduttrice e poi sui primi nomi dei concorrenti che sbarcheranno sull’Isola più conosciuta dela televisione, oggi siamo qui per riportarvi le voci su chi potrebbe prendere il posto di Massimiliano Rosolino in qualità di inviato speciale.

Ecco il nome in pole per sostituire l’ex nuotatore, con L’Isola dei famosi che sembra intenzionata a puntare nuovamente sul volto di uno sportivo.

L’Isola dei famosi: chi sarà il prossimo inviato? Le indiscrezioni sul nome

Stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog.it, pare che il reality voglia puntare nuovamente sul volto di un ex sportivo. A prendere lo scettro dell’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, lo scorso anno nel ruolo di inviato, dovrebbe essere Alvise Rigo, volto noto agli amanti di Ballando con le Stelle e rivelazione del programma di Rai1 che più volte è riuscito a salvare la pelle grazie proprio al consenso del pubblico.

L’Isola dei famosi: gli opinionisti di Ilary Blasi

Lo show di Canale 5 L’Isola dei famosi sta mettendo a punto la sua prossima edizione che nella testa dei vertici Mediaset dovrà essere quella del rilancio, tanto per la confermatissima Ilary Blasi alla conduzione in cerca di riscatto dopo il rovinoso Star in the Star quanto per gli ascolti del programma che lo scoro anno non hanno convinto a dovere.

In questo clima di rinascita L’Isola sembra proprio che abbia tutta la voglia di ripartire nel migliore dei modi dando una grande rinfrescata della squadra di opinionisti ed inviati che ruoteranno intorno alla conduttrice.

In tal senso dopo le voci riguardo gli opinionisti da far sedere al suo fianco in studio, che per TvBlog.it potrebbero essere Nicola Savino e Vladimir Luxuria, non resta quindi che aspettare e vedere. La strada del Grande Fratello, comunque, è ancora lunga.