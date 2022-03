Addio a Green Pass e mascherine FFp2, quali sono le date per il ritorno alla normalità: i primi dettagli

Cronaca Italia

Sembra sempre più vicino il calendario del ritorno alla normalità. Le prime fasi potrebbero iniziare già il 1° aprile: ecco cosa dovrebbe cambiare per il Green Pass e per le regole anti-Covid che ci accompagnano ormai da 2 anni.

Fine dello stato di emergenza, quando sarà e cosa cambierà

Il mese di marzo ha visto le prime aperture verso un graduale allentamento delle restrizioni, e culminerà il 31 con la fine dello stato di emergenza. Il Decreto che dovrebbe definire tutti i passaggi verso il ritorno alla normalità potrebbe essere varato già nella giornata di domani. Nel frattempo trapelano i primi dettagli sulle novità che potrebbero caratterizzare le prossime settimane, grazie anche al miglioramento della situazione epidemiologica.

Nonostante la recente risalita dei contagi, registrata negli ultimi giorni, non dovrebbe infatti rallentare il ritorno a una quotidianità senza restrizioni. Una delle prime misure che potrebbero essere adottate è l’eliminazione graduale dell’obbligo di Green Pass, anche per recarsi al lavoro.

Quando non ci sarà più l’obbligo di Green Pass e delle mascherine FFp2

Secondo quanto anticipato dal Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, subito dopo la fine dello stato di emergenza si procederà con ogni probabilità all’abbandono del Green Pass per accedere ai luoghi all’aperto.

Sarà quindi possibile tornare a mangiare in bar, ristoranti e locali all’aperto senza l’obbligo di esibire il certificato verde, né rinforzato né nella versione “base”. L’obbligo di Super Green Pass potrebbe decadere anche per prendere i mezzi di trasporto pubblico. A partire dal 1° maggio potrebbe invece essere confermato l’addio alla certificazione verde anche per i luoghi al chiuso, compresi cinema, musei e attività che non si svolgono all’aperto. Sempre il mese di maggio potrebbe vedere un ritorno alle sole mascherine chirurgiche, segnando quindi l’abbandono delle FFp2 per assistere a concerti e a eventi che si svolgano in luoghi chiusi e affollati.

A giugno, invece, potrebbe non essere più obbligatoria la mascherina FFp2 per prendere i mezzi di trasporto pubblico.

Cosa succederà al Green Pass per i lavoratori over 50 e cosa cambia per la scuola

L’obiettivo del Governo è arrivare all’estate senza restrizioni, se la situazione epidemiologica lo consentirà.

Per la fine di maggio, secondo quanto ha dichiarato il Sottosegretario Costa a Mattino24, su Radio24, si vorrebbe infatti eliminare il ricorso al Green Pass e l’obbligo di richiederlo.

Nel calendario di ritorno alla normalità si cerca anche un data per eliminare l’obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50, trasformandolo fino al 15 giugno nel solo obbligo di Green Pass base, quindi di sottoporsi a un tampone con esito negativo prima di entrare nel luogo di lavoro. Sempre il 15 giugno scadrà l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione rivolto a tutta la popolazione con più di 50 anni.

Per gli studenti, dal 1° aprile non sarà più obbligatoria la quarantena precauzionale in caso di contatto con una persona positiva.

È in via di definizione la data per rimuovere l’obbligo di FFp2 nelle classi.