Barbora Bobulova, chi è Anna della Fiction Studio Battaglia: carriera e vita privata dell’attrice

Barbora Bobulova è pronta per tornare in tv con la nuova fiction Rai dal titolo Studio Battaglia, ultimo di una lunga e ricca carriera nel mondo dello spettacolo per l 'attrice slovacca naturalizzata italiana.

La bellissima Barbora Bobulova è pronta per tornare in tv con una nuova fiction (in onda su Rai1 a partire dal 15 marzo) dal titolo Studio Battaglia, un legal drama quasi completamente al femminile con protagoniste – oltre la già citata attrice di origini slovacche – Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. La serie però è solo l’ultima avventura della Bobulova in una carriera lunga e costellata di successi, iniziata quasi per caso nel 1986.

Barbora Bobulova: gli esordi a soli 12 anni e la lunga carriera artistica

Nata a Martin (in Cecoslovacchia) nel 1974 ma naturalizzata italiana, Barbora Bobulova inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 12 anni, quando per puro caso accompagna la sorella ad un’audizione.

In quel momento la ragazza scopre la passione per la recitazione e si iscrive all’Alta scuola di arti musicali di Bratislava. Il primo lavoro in Italia arriva nel 1996, quando affianca Valerio Mastandrea nel film per la tv Infiltrato.

L’anno dopo viene scelta dal noto regista italiano Marco Bellocchio per Il principe di Homburg ed esordisce anche sul piccolo schermo con la fiction Padre Pio – Tra cielo e terra. Questi sono soltanto i primissimi lavori di Barbora Bobulova, che oggi ha all’attivo più di 30 film e quasi 20 lavori per il piccolo schermo – tra lungometraggi per la tv e serie.

I più noti sono senz’altro, oltre i già citati, Immaturi (film di Paolo Genovese), Coco Chanel (miniserie di Christian Duguay) e il nuovo progetto di Sky Original Il Re (Giuseppe Gagliardi).

Come anticipato, però, l’attrice dal 15 marzo sarà tra le protagoniste della nuova fiction in onda su Rai1, Studio Battaglia – a metà tra la commedia famigliare e il legam drama e quasi completamente al femminile. Con 4 puntate, la serie porterà il pubblico nella vita di Marina Battaglia (Lunetta Savino) e delle sue tre figlie Anna, Nina e Viola (rispettivamente Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero).

Tra gli altri interpreti troviamo anche Michele Di Mauro, Massimo Ghini, Giorgio Marchesi, Carla Signoris e Thomas Trabacchi.

Vita privata di Barbora Bobulova: il matrimonio e le figlie dell’attrice

Come anticipato Barbora Bobulova è nata in Cecoslovacchia ma si è trasferita molto giovane in Italia per lavoro. Proprio nel mondo dello spettacolo ha conosciuto Alessandro Casale, di professione aiuto regista e dal loro amore sono nate due bambine – Lea nel 2007 e Anita nel 2008.

Sulla sua vita privata si sa ben poco – non ha profili social e raramente si lascia andare a confidenze nel corso delle interviste. In una di queste, per la precisione a La Vita in Diretta, ha rivelato di aver attraversato un periodo particolarmente difficile durante la seconda gravidanza: “Quando sono rimasta incinta della seconda figlia mi è sembrato un incubo. Non me lo aspettavo, è arrivata troppo presto – ha spiegato in quell’occasione – Ero molto depressa e triste, invece ora sono molto felice di averla“.

In quella stessa circostanza ha anche sottolineato di essere single e di tenere moltissimo alla propria indipendenza: “La libertà per me è al primo posto, anche nelle relazioni, quindi non cerco neppure amicizie opprimenti“.

Ad oggi però, essendo piuttosto riservata, non sono disponibili ulteriori informazioni sulla vita sentimentale della Bobulova e non è chiaro se abbia trovato di nuovo l’amore.