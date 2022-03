Studio Battaglia: su Rai1 prende il via la nuova serie con protagoniste avvocate divorziste. Le anticipazioni

Serie TV - Fiction

Martedì 15 marzo 2022 su Rai1 prende il via il nuovo legal drama dal titolo che è un ottimo biglietto da visita. Studio Battaglia arriva sulla rete ammiraglia per raccontarci la storia di uno studio legale gestito da tre avvocate divorziste sempre pronte a dare battaglia, nomen omen. Il progetto italiano vanta una produzione Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction ed è da considerarsi l’adattamento della serie britannica dal titolo di The Split. La prima della quattro serate evento ci addentrerà nella storia di una madre e delle sue tre figlie, di cui due con la stessa passione per la legge mentre l’altra è ad un passo da dire il fatidico si, mostrandoci i loro sogni e turbamenti affinacati da un’invincibile ironia.

Scopri la trama dei primi due episodi in onda su Rai1.

Studio Battaglia: la prima puntata in onda su Rai1

Un’altro legal drama trova la sua casa nel palinsesto di Rai1. Dopo il successo di Vostro Onore, un altro titolo è pronto a conquistare l’interessato pubblico della rete pubblica ammiraglia. A partire da martedì 15 marzo 2022 va in onda la nuovissima Studio Battaglia, adattamento della serie britannica dal titolo di The Split.

Scritto da Lisa Nur Sultan e prodotta da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction ci mostra le vicende di quattro donne legate ad uno studio di avvocate divorziste.

Le protagoniste di questo nuovo avvincente progetto sono una madre e tre agguerrite figlie, tutte ironiche e battagliere al punto giusto interpretate dalle attrici Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. Tra gli altri interpreti troviamo anche Giorgio Marchesi, Michele Di Mauro, Massimo Ghini, Carla Signoris, Thomas Trabacchi.

"Quattro donne diverse, ognuna con la propria vita, unite da un passato che fa ancora male."#StudioBattaglia STASERA, #15marzo, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay. pic.twitter.com/HOA4ElrS8n — Rai1 (@RaiUno) March 15, 2022

Studio Battaglia: le anticipazioni della prima puntata

Il primo episodio della nuova serie va in onda a partire dalle ore 21:30 circa quando scopriremo che Anna Battaglia ha lasciato lo studio di famiglia per accettare l’offerta di un prestigioso studio rivale.

Qui incontra suo padre Giorgio che non vedeva da 25 anni ed il clima inizierà subito a surriscaldarsi. Per l’avvocatessa però i problemi non saranno terminati visto che sempre in quella mattina affronta sua sorella Nina, rimasta a lavorare nello storico studio di famiglia, in una causa contro uno stand-up comedian.

Nel secondo episodio la storia delle Battaglia si intreccia con quelle di un facoltoso imprenditore che vorrebbe separarsi dalla moglie.

Anna sarà contesa come avvocato divorzista proprio dalla moglie dell’uomo con l’imprenditore che invece si rivolgerà a sua madre Marina Battaglia. Intanto sarà Viola a cercare di far riappacificare le sorelle con il loro padre.