Vostro Onore su Rai1: in onda il terzo appuntamento con Stefano Accorsi. Le anticipazioni della trama

Vostro Onore torna in onda su Rai1 nella prima serata di lunedì 14 marzo 2022. Scopri le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi della miniserie tv con Stefano Accorsi.

La prima serata di Rai1 di lunedì 14 marzo 2022 propone al pubblico del canale la continuazione delle vicende di Vostro Onore. La miniserie tv con Stefano Accorsi sta mostrando la sua trama serrata fatta di depistaggi e segreti intorno alla figura del giudice Vittorio Pagani, arrivato a mettere a repentaglio la sua stessa gloriosa carriera per salvaguardare la vita del figlio. L’adattamento italiano del successo americano dal titolo di Your Honor continuerà a far vedere ai telespettatori della rete ammiraglia i tentativi disperati del giudice di insabbiare la contorta vicenda che lo riguarda nei due nuovi episodi di serata.

Scopri le anticipazioni della trama della terza puntata in onda questa sera su Rai1.

Vostro Onore: la terza puntata della miniserie tv

Vostro Onore riprende le sue vicende nella prima serata di lunedì 14 marzo 2022. A partire dalle ore 21:30 ovviamente su Rai1 tornano le vicende del giudice Vittorio Pagani, interpretato sempre da Stefano Accorsi, ed ancora impegnato nel suo disperato tentativo di mettere in salvo il figlio Matteo.

I depistaggi del suo personaggio stanno attirando le attenzioni di chi sta indagando sull’incidente che ha coinvolto un esponente del clan Silva, con l’universo dei personaggi della serie che avranno nuovamente i volti degli attori Remo Girone, Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli e Camilla Semino Favro.

Vostro Onore: le anticipazioni dei nuovi episodi

Nel primo episodio di serata Ludovica continua le sue indagini sui movimenti di Nino, coprendo che la sera del furto il ragazzo ha ricevuto una chiamata da Salvatore. Matteo arriverà a capire che la stessa Camilla potrebbe essere una testimone involontaria della sua colpevolezza, dato che lo ha beccato con la macchina poi fintamente rubata da Nino.

Intanto Salvatore continua la sua partita a scacchi e fa arrestare un importante collaboratore di Filippo Grava in modo da scagionarsi agli occhi dei colleghi.

Nel secondo episodio in onda su Rai1 Filippo Grava entra in campo per cercare di portare dalla sua parte suo cognato Salvatore. L’ispettore sarà così costretto a sparire nel nulle, lasciando Vittorio a vedersela da solo. Proprio il giudice cerca di mantenere saldo e tranquillo il rapporto con il figlio Matteo, con i due che avranno un intenso momento nel ricordo della defunta Linda. Vittorio sarà coinvolto nella sparizione di Salvatore che nasconderà gravemente ferito.