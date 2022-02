Vostro Onore, su Rai1 arriva la serie tv con Stefano Accorsi: trama, cast e curiosità

Serie TV - Fiction

Rai1 nella prima serata di lunedì 28 febbraio 2022 svelerà il nuovo attesissimo prodotto firmato da Rai Fiction ha e coprodotto con Indiana Production. Dopo mesi di indiscrezioni, l’adattamento italiano di Your Honor, la mini serie tv, è pronta a debuttare sulla rete ammiraglia con il titolo di Vostro Onore. L’attore Stefano Accorsi dopo tanti anni torna sulla tv generalista per vestire i panni di Vittorio Pagani, un giudice milanese in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano che si troverà a mettere in dubbio la sua integrità morale e professionale dopo che il figlio Matteo finirà nei guai.

Il regista Alessandro Casale porta sullo schermo una vicenda intensa ricca di dilemmi etici, conflitti morali e risvolti drammatici dove la sfera professionale di un uomo ligio alla legge sarà messa a dura prova per tutelare i suoi affetti.

Vostro Onore: il cast e le curiosità sulla nuova miniserie tv di Rai1

L’attesissimo Vostro Onore sbarcherà su Rai 1 in prima serata a partire da lunedì 28 febbraio. La nuova mini serie televisiva porta la firma di Rai Fiction in coproduzione con Indiana Production e proporrà al pubblico l’adattamento italiano di uno dei prodotti più amati negli Stati Uniti d’America, che hanno visto come protagonista il divo di Breaking Bad Bryan Cranston e dal titolo di Your Honor.

Il regista Alessandro Casale dirige un cast d’eccezione nel quale spicca come protagonista Stefano Accorsi. L’attore bolognese torna protagonista nella televisione pubblica dopo svariato tempo per dare vista ad un personaggio che ha fatto della legalità il suo modus operandi ma che vedrà andare in frantumi quanto costruito quando in uno spinoso caso ci finirà il suo unico figlio.

Al fianco di Accorsi spiccano altri importanti nomi del nostro cinema come la partecipazione straordinaria di Remo Girone a cui si aggiungono quelle di Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli e Camilla Semino Favro.

Vostro Onore: la trama

Vittorio Pagani è un giudice milanese molto conosciuto e rispettato per la sua integrità ed i suoi principi che nel corso della sua carriera ha sgominato la pericolosa organizzazione criminale della famiglia Silva.

In corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano, sta ancora affrontando la recente scomparsa della moglie quando il già complicato rapporto con il figlio Matteo si incrina ulteriormente ed arriva a minare la sua professione oltre che la sua vita.

Il ragazzo infatti investe con la macchina un giovane esponente criminale proprio della famiglia criminale Silva, e per questo Vittorio dovrà fare una scelta molto dolorosa. Per evitare che i Silva possano ritorcersi contro suo figlio, vendicando con la sua morte quella del loro esponente, decide di coprire chi è che ha causato l’incidente, infrangendo la legge alla quale è stato sempre ligio.