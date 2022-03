Caro bollette, quanto si risparmia abbassando di un grado la temperatura in casa: come avere bollette più “leggere”

Economia

Abbassare di un grado la temperatura può portare a grandi risparmi in casa: tutti i consigli per fronteggiare il caro bollette e superare i mesi freddi senza troppe conseguenze.

Un grado in più o in meno di temperatura in casa, quest’anno, potrebbe essere fondamentale per fronteggiare il caro bollette e l’aumento vertiginoso dei prezzi delle materie energetiche. Alcune analisi fatte da enti vari ha permesso di capire che nel 2022 mantenere una temperatura in casa non superiore a 20 gradi, soprattutto se si abita in un appartamento, potrebbe permettere di sbarcare il lunario più facilmente.

Caro bollette, come risparmiare e quanto abbassando la temperatura di un solo grado

Mentre la procura di Roma indaga sul caro bollette e sul caro carburante -cercando di capire quanto l’aumento dei prezzi sia effettivamente lecito- i cittadini italiani continuano a domandarsi se barattare un po’ di freddo in più per avere un risparmio e, nel caso, a quanto possa effettivamente ammontare questo risparmio.

Enea, che di recente ha pubblicato una guida per aiutare i consumatori a limitare i costi attraverso best-practice e modifiche all’interno delle loro case, ha spiegato che il limite massimo di temperatura dovrebbe essere rappresentato dai 20 gradi e che questo, insieme ad altri comportamenti, dovrebbe portare ad un risparmio del 10% in bolletta.

Temperatura, cosa succede nelle case se si abbassa di un grado

Abbassare invece la temperatura di un grado -a prescindere dalla temperatura di partenza- dovrebbe portare, secondo il Think tank Ecco, ad un risparmio collettivo del 7% in bolletta.

A fronte di un aumento del 100% che molti hanno malauguratamente trovato in bolletta, può sembrare poca cosa un risparmio del 7%: eppure, su grandi cifre, sul bilancio familiare potrebbe comunque fare la differenza.

Altroconsumo ha inoltre messo online uno strumento che permette di calcolare, in base alla propria residenza ed alla tipologia di energia utilizzata per il riscaldamento, quale dovrebbe essere il costo del consumo.

Elettrodomestici, tutti i modi per risparmiare (senza avere più freddo)

Non solo riscaldamento: ci sono molti metodi di risparmiare che concernono la gestione della casa, soprattutto riguardo alla gestione degli elettrodomestici. Ad esempio, può essere d’aiuto utilizzare in maniera moderata il forno elettrico. A “mangiare” molta energia è anche la lavatrice, che è infatti preferibile fare di sera -se i vicini non vengono disturbati dalla centrifuga!. In questo caso è sempre molto d’aiuto utilizzare i programmi eco.