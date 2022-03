Delia Duran perdona Alex Belli nella finale del GF Vip6: l’incontro in passerella e la voglia di ricominciare

Grande Fratello

Nella finale del Grande Fratello Vip è in arrivo una sorpresa anche per Delia Duran, tra le finaliste di questa edizione. La modella incontra Alex Belli in passerella, subito dopo aver assistito ad una sua esibizione assieme a Soleil sulle note di Chimica. I due si riabbracciano e si baciano, senza volersi staccare, segno che la concorrente ha voluto perdonare l’attore.

Alex Belli corre verso Delia: abbracci e baci in passerella

Si chiude ufficialmente il triangolo amoroso che ha visto coinvolti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Nella serata della finale è in arrivo una sorpresa per Delia, che rivede l’attore dopo diverse settimane.

A prendersi la scena, però, sono inizialmente Alex e Soleil. In occasione della finalissima, infatti, i due ex concorrenti hanno voluto preparare un’esibizione sulle note di Chimica, brano portato quest’anno a Sanremo da Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Immediato il riferimento alla famosa “chimica artistica” tanto decantata dall’attore nel definire il suo rapporto con Soleil nella Casa.

Al termine dell’esibizione, Alfonso Signorini invita Alex Belli a correre verso la passerella del loft di Cinecittà per ritrovare la sua Delia.

Non appena i due si corrono incontro, si abbracciano e si lasciano andare a un lungo bacio.

Alex Belli a Delia: “Ricominciare con lei“

Delia Duran ha così voluto perdonare il marito, dopo i dissapori degli ultimi mesi. Alfonso Signorini ha commentato entusiasta la loro reunion: “In fondo è stata una favola a lieto fine, come tutte le favole“. Delia si è così detta pronta a tornare insieme ad Alex, il quale spiega come la coppia presto ricomincerà a correre insieme, l’uno al fianco dell’altra: “Abbiamo vissuto tante emozioni, tante montagne russe, ma quello che è iniziato qui doveva finire qui e doveva ricominciare con lei, la nostra vita e la nostra famiglia“.

Alfonso Signorini, che ha seguito da vicino per tutti questi mesi le loro vicende amorose, si rivolge alla coppia in passerella: “Per voi ricomincerà una nuova vita veramente. Aver vissuto questo momento davanti a milioni di italiani è stato un atto di coraggio. Perché comunque avete diviso con noi le vostre difficoltà ma anche insegnato che dalle difficoltà si può ripartire. Per cui vi auguriamo buona vita insieme“.