La Pupa e il Secchione Show con Barbara d’Urso, la prima puntata in onda su Italia1: cast, opinionisti e conduzione

La conduttrice trasloca di rete per condurre la versione rinnovata del format che fa incontrare due mondi totalmente opposti. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, in onda da martedì 15 marzo.

Barbara d’Urso sbarca su Italia 1 per condurre la prima attesa puntata de La Pupa e il Secchione Show. Il programma mette in scena il primo appuntamento del suo rinnovato format a partire dalle ore 21:20 circa con la missione di intrattenere e conquistare il pubblico proponendosi a metà tra il reality show ed il quiz televisivo. La conduttrice partenopea ha accettato volentieri la sfida affidatale dalla rete puntando fortemente su di un cast variegato di concorrenti, divisi tra volti noti noti e sconosciuti, ed su di un gruppo di lavoro dove la punta di diamante sarà rappresentata dai suoi giurati.

Nel commento delle puntate al fianco di Barbara d’Urso ci saranno infatti Antonella Elia e Federico Fashion Style e l’ultima annunciata Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione Show: al via l’edizione condotta da Barbara d’Urso

Martedì 15 marzo 2022 in prima serata su Italia 1 sbarca La Pupa e il Secchione Show condotto dalla vera ciliegina sulla torta Barbara d’Urso. La nuova edizione del programma sarà una vera sfida per la conduttrice in un misto tra reality, storie di vita e tanto divertimento basato su Vip e gente comune che esasperando le differenze tra la cultura e ignoranza cercheranno di conquistare il pubblico.

La versione rinnovata durerà ben 8 puntate ed avrà come protagonisti i 22 concorrenti divisi ovviamente nelle 11 coppie formate da pupe e secchioni, secchione e pupi. Starà a loro scambiarsi la conoscenza e l’arte nel tentativo di far toccare quanto più possibile i loro universi sotto gli occhi attenti delle telecamere guidate dalla d’Urso.

La Pupa e il Secchione Show: il cast ed i giurati

I 22 concorrenti del programma saranno un mix di volti noti già visti nelle trasmissioni di Barbara d’Urso e di persone comuni ancora sconosciuti al grande pubblico. Tra i nomi svelati dei Vip che prendono parte a questa edizione de La pupa e il Secchione ci saranno le svampite Flavia Vento e Paola Caruso, la showgirl Mila Suarez, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi ed anche l’archeologo ex gieffino ed ex isolano Aristide Malnati.

Questi e tutti gli altri concorrenti saranno rinchiusi tutti insieme in una villa da sogno che avranno la possibilità di abbandona il martedì per raggiungere in studio da Barbara d’Urso ed i suoi giurati. Ad aspettarli per commentare le loro imprese nel mondo del sapere ma anche in quello dell’apparenza ci saranno i tre pungenti giudici ed opinionisti Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, la cui presenza era già stata chiacchierata e ieri sera durante la finale del GF Vip6 è stata confermata dalla stessa conduttrice.