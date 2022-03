Soleil Sorge terza giurata de La Pupa e il Secchione Show: l’annuncio di Barbara D’Urso alla finale del GF Vip

Grande Fratello

Barbara D'Urso in collegamento con la finale del GF Vip parla de La Pupa e il Secchione Show, al via da domani, e annuncia la terza giudice: Soleil Sorge.

Annuncio importante al Grande Fratello Vip, nella serata della finalissima. A sorpresa Barbara D’Urso, conduttrice de La Pupa e il Secchione Show al via da domani sera, si collega con Alfonso Signorini in diretta e parla di questa nuova edizione dello show di Italia1. Show che vedrà tre agguerritissimi giurati: tra questi anche Soleil Sorge, ufficializzata stasera stessa dalla conduttrice dopo i rumors degli ultimi giorni.

Barbara D’Urso pronta per La Pupa e il Secchione Show: sorpresa al GF Vip

Al Grande Fratello Vip incursione a sorpresa di Barbara D’Urso, in collegamento con Alfonso Signorini nel corso della finale del reality.

Dopo la sorpresa di Ilary Blasi, al via dal prossimo lunedì con L’Isola dei Famosi, il giornalista riceve anche la sorpresa di Barbarella, che da domani sera sbarca su Italia1 con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. “Sono tanto emozionata” svela la conduttrice, parlando della nuova edizione: “11 pupe e 11 secchioni, conosciuti e non“.

Alfonso Signorini ne approfitta per congratularsi con la collega per la scelta di passare a Italia1 e affrontare questa nuova avventura: “Grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che ha dimostrato.

Non è roba da tutti i giorni per una primadonna come lei aver accettato con entusiasmo di aver prestato la sua figura per Italia1, e lo fai con grande semplicità ed entusiasmo“. La D’Urso lo ringrazia e svela come questa nuova edizione sarà più simile a un reality: “È un format conosciuto, ma noi l’abbiamo riscritto, cambiato, è diventato un reality“.

Soleil Sorge giudice a La Pupa e il Secchione Show: l’annuncio ufficiale

Ma il colpo di scena in diretta arriva con un’altra anticipazione: quella dei tre giurati de La Pupa e il Secchione Show. Barbara D’Urso svela: “Ho tre giurati cattivissimi: uno è Federico Fashion Style, uno è Antonella Elia, e c’è questo terzo giurato di cui tanto si parla“.

La conduttrice lascia tutti con il fiato sospeso, anche se la notizia è nell’aria già da qualche giorno. “Vogliamo renderlo ufficiale?” chiede Signorini, con la D’Urso che annuncia: “Vorrei ufficialmente dire: Soleil, sei stata nominata“.

Soleil Sorge è così la terza giurata ufficiale de La Pupa e il Secchione Show, al fianco di Antonella Elia e Federico Fashion Style. L’ex concorrente raggiunge il centro dello studio e commenta entusiasta: “Sono onoratissima e non vedo l’ora“. Si è così concretizzata la voce sulla sua presunta partecipazione, che circolava già da tempo e che la stessa Soleil non aveva confermato nella recente intervista rilasciata a Verissimo.

“La voglio assolutamente e poi non sai quanto si divertirà” svela Barbara D’Urso parlando di Soleil.