Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione Show? A Verissimo l’ex concorrente del GF Vip6 rompe il silenzio

Una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, si racconta oggi pomeriggio a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Un’esperienza importantissima per lei in uno dei grandi reality della tv, ma per lei potrebbero presto spalancarsi le porte di un nuovo programma: La Pupa e il Secchione Show, in veste di giudice. L’ex gieffina rompe il silenzio su questa presunta partecipazione.

Soleil Sorge verso La Pupa e il Secchione Show?

La puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip ha visto l’eliminazione, oltre che di Miriana Trevisan, anche di un’altra indiscussa protagonista di questa edizione: Soleil Sorge.

In tutti questi mesi si è spesso parlato di lei, finendo al centro delle dinamiche più discusse e chiacchierate della Casa. Oltre ai battibecchi con i compagni di viaggio, l’ex corteggiatrice è stata anche al centro del triangolo amoroso più discusso negli ultimi tempi: quello con Alex Belli e Delia Duran.

Oggi pomeriggio, nel salotto di Verissimo ospite di Silvia Toffanin, Soleil ripercorre la sua grande avventura nel reality che le ha donato grandissima popolarità. Al punto tale da essere la candidata fra le papabili protagoniste di un altro importante show targato Mediaset: La Pupa e il Secchione Show.

La nuova edizione è alle porte, con Barbara D’Urso alla conduzione, e i recenti rumors hanno individuato proprio in Soleil una delle papabili giudici, oltre ai già confermati Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione Show: la reazione a Verissimo

Silvia Toffanin, chiusa l’ampia parentesi dedicata alla sua avventura al GF Vip, parla del suo imminente futuro e di nuovi progetti lavorativi. E le rivolge una domanda proprio inerente a questa nuova esperienza alle porte: “Sarai in giuria a La Pupa e il Secchione Show, possiamo confermarlo?

“. La reazione di Soleil, tra il divertito e il meravigliato, sorprende la conduttrice convinta che tutto fosse ormai ufficializzato: “Ah sì? Non me l’hanno chiesto, ho letto un po’ di anticipazioni“.

L’ex corteggiatrice è così al corrente delle voci su questa sua ipotetica partecipazione allo show di Barbara D’Urso, ma non conferma né smentisce: “Sarebbe meraviglioso e divertentissimo sicuramente, poi con Barbara c’è solo da divertirsi. Ho letto questa notizia però chissà, lo scopriremo solo vivendo“. Una risposta che alimenta i dubbi, a soli due giorni dal ritorno dello show, in prima serata su Italia1 da martedì 15 marzo.