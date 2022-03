Barbara d’Urso interviene sulla partecipazione di Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione Show: le sue parole

Programmi TV

La Pupa e il Secchione Show è ad una sola settimana dal suo debutto su Italia1 e si fa ancora un gran parlare di chi prenderà parte rilancio del programma voluto dalla Mediaset. La nuova edizione del format vuole ampliare il bacino di telespettatori che di solito hanno guardato il programma e la scelta di Barbara d’Urso come conduttrice testimonia la grande attenzione verso l’intero progetto. La stessa conduttrice sta avendo carta bianca sulla composizione della squadra che la dovrà affiancare in questa nuova ed impegnativa avventura, con il ruolo dei tre giurati finiti ultimamente sotto l’attenzione di alcuni rumors.

La stessa d’Urso ha infatti chiarito come al momento la sua squadra sia solo composta da due giurati, nella fattispecie Federico Fashion Style ed Antonella Elia, mentre sul terzo ci sarebbe ancora un grande interrogativo. La conduttrice, ospite di Verissimo, ha risposto alle domande in merito all’argomento fattele da Silvia Toffanin, parlando del coinvolgimento della chiacchieratissima gieffina Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione Show: i giurati del programma

Martedì 15 marzo 2022 su Italia1 andrà in onda il debutto de La Pupa e il Secchione Show, la nuova versione del programma che vedrà alla conduzione l’attesissima Barbara d’Urso.

La conduttrice napoletana sta mettendo a punto gli ultimi dettagli della folta squadra che la dovrà accompagnare nella sua prima delicata avventura sul canale giovane della Mediaset.

Sembra tutto pronto per il via della trasmissione anche se a far parlare i fan della conduttrice è il chiacchieratissimo ruolo di terzo giurato del format. La d’Urso ha infatti svelato solo due dei suoi tre compagni di viaggio che la affiancheranno in studio, confermando per ora solo la partecipazione del figliol prodigo Federico Fashion Style e di Antonella Elia.

La Pupa e il Secchione Show: Soleil Sorge sarà la terza giurata? Le parole di Barbara d’Urso

Sul nome del terzo giurato è intervenuta la stessa conduttrice chiarendo che il ruolo è ancora ricoperto da un grande punto interrogativo.

Incalzata dalle domande di Silvia Toffanin su Soleil Sorge, profilo amatissimo dalle fan più giovani del GF Vip 6, nel corso della puntata di Verissimo la stessa Barbara d’Urso ha chiarito che il nome potrebbe essere quello giusto ma che: “Non posso dirti niente! Ora è dentro la Casa! Anche se io desiderassi avere Soleil come faccio a dirglielo, sta là.

Se esce prima posso dirglielo, se arriva in finale glielo dico la notte alle due. Magari dice di no e mi ritrovo con un punto interrogativo là“.

Rimane dunque il mistero relativo al terzo nome del giurato ma l’ipotesi Soleil Sorge sembra essere una delle più chiacchierate ed accreditate.