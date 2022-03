Mahmood e Blanco all’Eurovision: quando si esibiranno con Brividi. La gara prende forma

Programmi TV

L’Eurovision Song Contest sta iniziando a prendere forma in maniera ufficiale via via che ci si avvicina alla settimana della kermesse. Il festival che si terrà il 10, 12 e 14 maggio 2022 nella splendida città di Torino sta vivendo delle tappe fondamentali in questi giorni tanto che gli organizzatori stanno iniziando a mettere giù la scaletta della pittoresca gara. Il profilo ufficiale della competizione ha infatti svelato quando si esibiranno i nostri attesissimi Mahmood e Blanco, impegnati nella finalissima con la speranza che riescano a bissare il grande successo ottenuto dai Maneskin. Scopriamo quando si esibiranno i nostri artisti.

Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest: ecco quando si esibiranno

Le speranze degli italiani per il prossimo Eurovision Song Contest di casa sono tutte riposte nei vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo. Mahmood e Blanco in quel di Torino andranno infatti alla ricerca di uno storico bis mai riuscito prima all’Italia, cercando di bissare il successo stratosferico ottenuto dai Maneskin lo scorso anno.

Brividi è pronta ad incantare anche l’Europa, anche se in versione ridotta per le modifiche da apportare per seguire il regolamento, e scenderà in gara direttamente nella finalissima del 14 maggio prossimo visto che il nostro Paese vi accede di diritto poiché facente parte dei Big Five.

Gli artisti da oggi hanno anche saputo quando dovranno esibirsi durante la finale, visto che l’account ufficiale di Twitter della competizione ha svelato che Mahmood e Blanco si esibiranno come noni in scaletta. La loro esibizione è dunque prevista prima della metà della gara che eleggerà il vincitore anche se le stesse fonti ufficiali ancora non hanno fornito dettagli in termini di scaletta completa ed orari annessi.

Italy's Mahmood & Blanco will perform Brividi in 9th position in the #Eurovision 2022 Grand Final! 🇮🇹 pic.twitter.com/gOPQd2NJ9I — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 15, 2022

Eurovision Song Contest: Emma Muscat cambia brano

Lo stesso account ufficiale dell’atteso contest con un tweet del 14 marzo ha anche annunciato del cambio di brano di Emma Muscat.

La cantante, già vista in Italia per la sua partecipazione al talent di Amici, prenderà parte alla gara difendendo i colori della sua nazione Malta. La scelta dell’interprete è ricaduta sul brano dal titolo di I Am What I Am, che lo stesso profilo dell’Eurovision Song Contest invita ad ascoltare nel suo tweet.