Mahmood e Blanco costretti a modificare “Brividi” per l’Eurovision: “Sta cercando di fare l’impossibile”

Mahmood e Blanco hanno trionfato al Festival di Sanremo 2022 con la hit “Brividi“. Una canzone che è stata scritta a due mani, con la fondamentale partecipazione del produttore Michelangelo.

Il duo canoro, adesso, porterà il brano all’Eurovision Song Contest del 2022, che avrà luogo a Torino e da cui è stata esclusa la Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina.

Per questa speciale kermesse canora, però, Mahmood e Blanco dovranno modificare “Brividi“, come rivelato dai cantanti in un’intervista a Radio Italia.

Il periodo d’oro di Mahmood e Blanco

Mahmood e Blanco stanno vivendo un periodo di successi, dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022.

Mahmood ha raccontato questa fase della sua carriera, in connessione con la situazione mondiale: “Stiamo spingendo molto. Oggi siamo in buffering, stiamo viaggiando un sacco, ieri eravamo a Parigi insieme, l’ho chiamato alle 4.30 di notte per far serata ma dormiva… Gioventù bruciata!… Si sta ripartendo ma nel mondo succedono cose orribili, bisogna essere anche un po’ grati, ci è successa una cosa bella, siamo stanchi ma facciamo il lavoro più bello del mondo“.

Anche Blanco ha voluto sottolineare la sua fortuna e l’apporto fondamentale dei loro genitori: “Si sta ripartendo ma nel mondo succedono cose orribili, bisogna essere anche un po’ grati, ci è successa una cosa bella, siamo stanchi ma facciamo il lavoro più bello del mondo… Il segreto è anche fare musica in modo spontaneo, senza pensare ad altri fini.

È nato tutto anche dai nostri genitori, ci hanno incoraggiato“.

La modifica a “Brividi” per l’Eurovision Song Contest 2022

L’Eurovision Song Contest viene disciplinato da uno specifico regolamento. Infatti, la hit “Brividi” dovrà essere modificata per partecipare alla competizione canora. In particolare, la hit dovrà essere accorciata, come raccontato da Mahmood: “Michelangelo sta cercando di fare l’impossibile per tagliare 30 secondi, per stare nei 3 minuti del regolamento dell’Eurovision.

Abbiamo pensato di tagliare Ricky“.

Il cantante ha commentato anche il brano con cui parteciperà alla competizione Achille Lauro: “Mi piace più di “Domenica”, il pezzo che aveva portato a Sanremo“.

Mahmood e Blanco: i progetti per il futuro

Mahmood e Blanco hanno scritto insieme “Brividi” e stanno dividendo lo stesso successo.

Mahmood ci ha scherzato sù: “Siamo due parti della medaglia opposte… Due cuori nella pallavolo“. Blanco ha aggiunto: “Mila e Shiro“.

Mahmood ha raccontato i lati caratteriali del compagno di avventura che apprezza di più: “Del suo carattere mi piace che quando sono un po’ preso male o stanchissimo, dice una cagata che mi tira su, sempre… Stiamo pensando ai nostri progetti, ai nostri tour, prima di venire qui ascoltavamo l’uno i pezzi dell’altro. Mi ha fatto sentire un suo brano nuovo, ragazzi, spacca“.

Blanco ha aperto a delle future nuove collaborazioni tra di loro: “Stiamo pensando ai nostri progetti, ai nostri tour, prima di venire qui ascoltavamo l’uno i pezzi dell’altro. Mi ha fatto sentire un suo brano nuovo, ragazzi, spacca… Un giorno però ci metteremo lì e faremo qualcosa insieme, è un po’ rompiscatole, però mi fa piacere vederlo.

Ho visto dei suoi concerti, non dal vivo, lo seguivo già da prima“.