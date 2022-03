Mila Suarez chi é: vita, carriera e l’amore con Alex Belli prima de La pupa e il secchione Show

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show è pronta a prendere avvio. Il programma televisivo debutterà in prima serata su Italia Uno, nella serata del 15 marzo. Prenderanno parte allo show televisivo sia personaggi già noti al grande pubblico, ma anche dei volti sconosciuti.

Infatti, tra le pupe è stata scelta anche Paola Caruso, già conosciuta al pubblico televisivo per la sua partecipazione ad Avanti un Altro, all’Isola dei Famosi e per le tante apparizioni nei salotti televisivi. La showgirl, però, potrebbe non essere presente in studio, visto che ha subìto un ricovero ospedaliero urgente.

Un’altra pupa nota, scelta per La Pupa e il Secchione Show, è Mila Suarez, nota anche per essere stata una fidanzata di Alex Belli.

La Pupa e il Secchione Show: la carriera di Mila Suarez

Mila Suarez è una modella è influencer marocchina: è nata a Casablanca nel 1988. Per molto tempo ha lavorato tra la Spagna e l’Italia, per noi stabilirsi, definitivamente a Parma. Il flirt con Fabrizio Corona l’ha introdotta al mondo dello spettacolo e della moda.

Mila Suarez ha rivestito il ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne e ha partecipato, come tentatrice a Temptation Island. La partecipazione televisiva più importante arriva nel 2019 con la sua partecipazione al Grande Fratello.

Mila Suarez: il rapporto con Alex Belli, ex fidanzato

Mila Suarez è conosciuta al pubblico televisivo anche per un flirt del passato. L’ex gieffina, infatti, è un’ex fidanzata di Alex Belli. Più volte, la modella ha accusato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip6 di averla tradita, proprio con Delia Duran, l’attuale compagna.

Mila Suarez, inoltre, ha recentemente espresso la sua opinione su Soleil Sorge e il triangolo che ha tenuto banco per mesi nel reality show di Canale 5. Mila Suarez ha attaccato l’influencer italo-americana: “Molto falsa, ha doppia personalità.

Ha utilizzato anche Alex per fare questo teatrino perché lei ha capito il meccanismo come funziona…. Abbiamo anche discusso… Tremenda, calcolatrice, è proprio un’attrice, sa fare il suo lavoro…. Non devi prendere in giro il pubblico e fare la vittima che non sei”.

Le due si ritroveranno a La Pupa e il Secchione Show, perché Soleil Sorge è stata scelta come giurata del programma televisivo.