Uomini e Donne anticipazioni 15 marzo: scontro in studio tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza

Uomini e Donne

Ida Platano si sta mettendo in gioco nell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne per provare a trovare un nuovo amore. La Dama bresciana è tornata nel reality show, dopo la fine della lunga relazione con Riccardo Guarnieri. Anche se la protagonista del dating show ha pianto ancora, nel corso di quest’edizione, per il suo ex.

Ida Platano ha conosciuto inizialmente Marcello Messina, ma il Cavaliere ha troncato la relazione perché non era abbastanza coinvolto. Dopo di lui, la Dama bresciana si è messa in gioco nella conoscenza con Diego Tavani. I due sono stati protagonisti di una romantica scelta, ma, subito dopo il Cavaliere ci ha ripensato.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 15 marzo, Ida Platano discuterà ancora con la sua frequentazione attuale: Alessandro Vicinanza. Il Cavaliere, poi, litigherà anche con Armando Incarnato, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 15 marzo: Alessandro Vicinanza lascia lo studio televisivo

Ida Platano non è del tutto convinta del suo rapporto con Alessandro Vicinanza. I due vivono molto lontani e non sanno bene come gestire la lontananza. Il Cavaliere, in particolare, ha già dichiarato di non volersi trasferire a Brescia.

Inoltre, la protagonista del dating show prova molta gelosia per Alessandro Vicinanza e, questo, spesso, crea delle discussioni all’interno della coppia.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 15 marzo, Ida Platano e Alessandro Vicinanza discuteranno ancora per le loro incomprensioni.

Nella discussione interverrà anche Armando Incarnato. I due Cavalieri cominceranno uno scambio d’opinioni che porterà il salernitano a lasciare lo studio televisivo.

Uomini e Donne anticipazioni 15 marzo: Luca Salatino e Mirian

A Uomini e Donne, nella puntata del 15 marzo, secondo le anticipazioni si parlerà anche di Luca Salatino.

Nello scorso episodio del dating show, il tronista aveva baciato Lilly. Lo scambio affettuoso aveva fatto scattare la reazione di Soraia, che non era stata portata in esterna.

Nella puntata del 15 marzo, verrà fatta vedere l’esterna del tronista con la sua terza corteggiatrice: Miriam.