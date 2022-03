Vaccino contro l’Aids: al via la sperimentazione e lo studio clinico, somministrata la prima dose

Cronaca dal Mondo

Il vaccino contro l’Aids è finalmente in fase di sperimentazione e studio clinico. Lo comunica l’azienda biotech americana Moderna che ha somministrato la prima dose ad un paziente: lo scopo dei test di fase 1.

Il vaccino contro l’Aids può essere davvero realtà. Moderna, azienda biotech statunitense che in questo periodo si è fatta conoscere dai più per il vaccino per il Covid-19, ha iniziato lo studio clinico. Ha annunciato di aver somministrato la prima dose di vaccino contro l’Aids al primo partecipante dello studio clinico di fase 1.

Vaccino contro l’Aids: inizia la sperimentazione

Ad annunciare la notizia è stata la stessa azienda biotech americana, Moderna, che ha comunicato con orgoglio di aver somministrato la prima dose del vaccino a mRna contro l’Aids a un partecipante dello studio clinico di fase 1.

Stephen Hoge, Presidente di Moderna, afferma:

“Lo sviluppo di un regime vaccinale che induca livelli sostenuti di anticorpi neutralizzanti negli esseri umani è stato difficile da portare a termine. In Moderna, riteniamo che l’mRna offra un’opportunità per adottare un nuovo approccio in questa sfida“.

Vaccino sperimentale, inizia lo studio clinico di fase 1

Lo studio clinico di fase 1 a cui partecipa il soggetto a cui è stata somministrata la prima dose ha lo scopo di valutare la sicurezza e l’immunogenicità del vaccino sperimentale a mRna. Questa fase coinvolgerà 100 soggetti adulti (con età compresa dai 18 ai 55 anni) Hiv-negativi.

In seguito sarà lanciata anche la fase 2 dello studio clinico. Ancora Stephen Hoge comunica che: “Con il lancio del secondo trial su un vaccino per l’Hiv, stiamo perfezionando la nostra strategia e sfruttiamo la potenza della nostra piattaforma a mRna per accelerare la scoperta di un vaccino protettivo anti-Hiv”

Aids e Hiv: cosa sono, le cure attuali

L’Aids – sindrome da immunodeficienza acquisita – è una malattia infettiva causata dal virus Hiv (virus dell’immunodeficienza umana).

Tale virus riduce le difese immunitarie dell’organismo. Infatti questo virus ha una elevata capacità di replicazione e per farlo sfrutta i globuli bianchi, distruggendoli.

Attualmente per il trattamento si utilizzano cocktail di farmaci che bloccano la replicazione del virus ritardando la distruzione del sistema immunitario e di conseguenza anche l’avanzamento della malattia. Ma se lo studio clinico darà i risultati sperati presto sarà disponibile anche un vaccino.

Il test HIV per legge viene svolto in forma anonima e rapida, ed è l’unico strumento utile alla diagnosi precoce della malattia.