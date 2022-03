Giorgio Pasotti, la vita privata dell’attore: dal matrimonio con Nicoletta Romanoff all’attuale compagna

Giorgio Pasotti negli anni non si è soltanto costruito una solida carriera nel mondo dello spettacolo, ma si è fatto conoscere dal pubblico anche per le sue burrascose relazioni, guadagnandosi la fama di latin lover.

Giorgio Pasotti è senz’altro tra gli attori più amati del grande e del piccolo schermo, tra le ultime apparizioni si ricorda soprattutto quella nella fiction Rai Lea – Un nuovo giorno. Una carriera brillante e senza inciampi – iniziata in realtà quasi per caso – che fa da contraltare ad una vita sentimentale piuttosto burrascosa e particolarmente chiacchierata soprattutto per la sua lunga relazione con Nicoletta Romanoff, dalla quale ha avuto anche una figlia.

Giorgio Pasotti, la turbolenta vita sentimentale dell’amato attore

Nonostante sia piuttosto riservato, la vita privata di Giorgio Pasotti è stata più volte al centro dell’attenzione delle rivista di cronaca rosa, soprattutto per le relazioni che ha avuto in passato.

È noto infatti che tra le prime fidanzate note dell’attore c’è la cantante Elisa, conosciuta in occasione della realizzazione video per il singolo Luce (tramonti a nord est). La loro relazione però non è durata a lungo e poco dopo i due hanno preso due strade completamente diverse.

Pasotti infatti si è successivamente legato alla collega Nicoletta Romanoff, che ha sposato nel 2009. Dopo diversi tira e molla – durante i quali è nata anche la loro unica figlia Maria (esattamente nel 2010) – i due si sono definitivamente lasciati nel 2014.

All’attore sono inoltre attribuiti altri flirt, in particolare con la collega Giulia Michelini e con la modella Felicia Cigorescu. Dal 2017 però Giorgio Pasotti sembra aver trovato la pace dal punto di vista sentimentale al fianco di Claudia Tosoni, conosciuta nel mondo dello spettacolo per aver partecipato nel 2012 a Miss Italia (dove si è classificata terza).

Giorgio Pasotti, la carriera nel cinema: il suo esordio nel cinema è avvenuto per caso

Solitamente i vip raccontano di essersi appassionati alla recitazione in giovane età, ma non è il caso di Giorgio Pasotti, che ha esordito nel cinema quasi per caso.

Nato a Bergamo nel 1973, da ragazzo si era dedicato completamente ad un altro tipo di attività, quella sportiva.

Appassionato di arti marziali, ha praticato diverse discipline – come l’antichissima arte Wushu; questa passione lo porta addirittura in Cina in più occasioni, la prima delle quali nel 1987.

Torna poi nel paese cinque anni dopo (nel 1992) rimanendovi per 2 anni. Proprio in quest’occasione esordisce nel cinema, grazie alle sue doti sportive; partecipa infatti ai film Treasure Hunt, dove interpreta un giovane americano che intraprende la vita monacale in un tempio Shaolin e The Drunken Master III.

Successivamente ha deciso di intraprendere la carriera d’attore, esordendo in Italia con il film I piccoli maestri di Daniele Luchetti. Ad oggi ha all’attivo moltissimi progetti tra cinema e piccolo schermo e, come anticipato, è recentemente tornato in tv per l fiction Rai Lea – Un nuovo giorno, in cui interpreta Marco Colomba (il primario del reparto di pediatria ed ex marito della protagonista).