Lea – Un nuovo giorno: quale sarà il futuro della fiction con Anna Valle? Le ipotesi

Serie TV - Fiction

Martedì 1 marzo 2022 si sono concluse le vicende della fiction dal titolo di Lea – Un giorno nuovo, che ha visto egregiamente impegnata nel ruolo della protagonista l’apprezzata Anna Valle. L’attrice è diventata Lea nei quattro appuntamenti andati in onda su Rai 1 che hanno rinforzato il forte legame della televisione pubblica con il racconto dei tanto apprezzati medical drama.

Non è un mistero che la rete ammiraglia sia fortemente concentrata sull’offrire prodotti di questo genere, altro grande esempio è Doc – Nelle tue mani, vuoi per la sensibilizzazione verso questo tipo di temi che ovviamente per i grandi ascolti registrati presso il pubblico.

Proprio gli spettatori di Lea – Un giorno nuovo si stanno chiedendo da ieri sera se la fiction in futuro mostrerà la continuazione delle vicende dei suoi personaggi, interpretati tra gli altri anche Giorgio Pasotti e Mehmet Gunsur.

Lea – Un nuovo giorno: quale sarà il futuro della fiction?

Ieri sera su Rai 1 si è conclusa la fiction intitolata che vede protagonista le gesta del personaggio interpretato da Anna Valle. L’attrice è stata il volto principale di Lea – Un nuovo giorno che nel corso delle sue quattro puntate ha saputo conquistare il pubblico della rete facendo segnare degli ottimi dati di ascolti, basti pensare che nella sua puntata conclusiva il prodotto ha chiuso con ben 4.830.000 spettatori, per un dato pari al 21.1% di share medio.

La storia dell’infermiera Lea ha infatti catturato l’attenzione del pubblico con delle dinamiche interessanti tra i suoi personaggi, con la protagonista che ha saputo riversare sul lavoro il riscatto delle delusioni della sua vita. Un bambino perso e la fine del suo matrimonio l’avevano infatti messa in dubbio come donna ma l’amore riversato sui pazienti le ha fatto pensare che fosse il caso di concedersi una seconda occasione sia come professionista che come donna, con un nuovo tentativo con il suo collega ed ex marito.

Lea – Un nuovo giorno 2 si farà?

I dati incoraggianti di cui sopra fanno di sicuro ben sperare per il futuro della fiction, sulla quale però ancora non vi sono delle notizie ufficiali. Ad oggi non risultano infatti dichiarazioni in merito su Lea – Un nuovo giorno 2 ma il grande calore del pubblico ed i possibili sviluppi di trama, volutamente conclusa con un finale che si può dire di fatto apertissimo, lasciano pensare che presto arriverà una seconda stagione.