Lea – Un nuovo giorno: l’ultimo appuntamento con Anna Valle. Trama e anticipazioni

Serie TV - Fiction

Martedì 1 marzo 2022 si conclude la prima interessante stagione della nuova fiction dal titolo di Lea – Un giorno nuovo. Nella prima serata di oggi a partire dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia della televisione pubblica vanno in onda gli ultimi due episodi della serie che ha visto come protagonisti gli attori Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Gunsur. Come si concluderanno le vicende dell’infermiera Lea? Scoprilo nelle anticipazioni della puntata di oggi divisa nei due episodi dal titolo di Segreti di famiglia e Segni di speranza. Scopri le anticipazioni della trama.

Lea – Un nuovo giorno: su Rai1 va in onda l’ultima puntata

Il canale è pronto a svelare gli ultimi due episodi della fiction che ben ha figurato nella sua programmazione.

Lea – Un nuovo giorno torna su Rai1 martedì 1 marzo 2022 per portare a termine la trama della sua prima seguita stagione, capace di conquistare il pubblico anche nello scorso appuntamento come dimostrano gli oltre 4 milioni e mezzo di spettatori collegati.

Lea – Un nuovo giorno propone i suoi ultimi due episodi a partire dalle ore 21:20 mostrandoci come si concludono le vicende dei personaggi interpretati da Anna Valle, da Giorgio Pasotti e dal divo turco Mehmet Günsür.

Lea – Un nuovo giorno: la trama degli ultimi episodi di stagione

Il primo episodio di serata porta il titolo di Segreti di famiglia e per Lea inizia con un duro colpo da dover incassare. La richiesta di affidamento del piccolo Koljia viene respinta dal giudice e lei e Marco si trovano nuovamente punto e a capo. Intanto tra Viola e Luca nasce una simpatia speciale nonostante la salute della ragazza peggiori ogni giorno.

Arturo invece è ancora ferito per la fine della relazione con Lea e decide di seguire il tour di un cantante che lo porterà lontano da Ferrara per alcuni mesi in modo da ricaricare le batterie.

Segni di speranza è il titolo del secondo capitolo di serata Lea è una furia con Marco e lo accusa di averla ingannata, anche se dovrà mettere da parte il suo astio per occuparsi di un nuovo preoccupante caso: Viola sta sempre peggio e l’unica soluzione sarebbe trapiantarle un rene. Il tempo però stringe e si fatica a trovare un donatore compatibile fino a che un gesto insperato non cambierà tutto.