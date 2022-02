Lea – Un nuovo giorno: su Rai1 arrivano i primi due episodi della nuova fiction con Anna Valle. La trama

Serie TV - Fiction

Su Rai1 prende il via la nuova fiction che vede come protagonista l'amatissima Anna Valle. L'attrice veste i panni di Lea, una infermiera che deve ripartire dopo un periodo di grande sofferenza. Scopri la trama dei primi due episodi della fiction.

Il momento d’oro delle fiction di casa Rai è pronto a continuare con un nuovo prodotto che vede come protagonista Anna Valle. L’attrice sarà Lea, una brava e premurosa infermiera, che dopo un anno di aspettativa torna a svolgere il proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Il prodotto dal titolo di Lea – Un giorno nuovo è stato presentato dalla stessa attrice durante la sua recente ospitata al Festival di Sanremo e come spiegato racconterà la difficile e toccante storia della donna, che dopo un periodo difficile caratterizzato dalla perdita del bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e dalla non semplice fine del suo matrimonio, cercherà di riprendere in mano la sua vita.

Scopri la trama dei primi due episodi della nuova fiction dal titolo di Ricominciare e La seconda possibilità.

Lea – Un nuovo giorno: il debutto della nuova fiction Rai

Martedì 8 febbraio 2022 su Rai1 prende il via la nuova fiction dal titolo Lea – Un nuovo giorno, con i primi due episodi in onda a partire dalle ore 21:20. Anna Valle veste i panni di Lea, la donna protagonista di questa toccante storia che racconta la voglia di una donna di riprendere in mano la proprio vita dopo un periodo veramente difficile.

Al centro del racconto, che vanta la regia di Isabella Leoni ed una coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy, finirà la forza di questa infermiera di riuscire a superare sia la perdita del suo bambino che la fine burrascosa del suo matrimonio. Sarà il suo amato lavoro in ospedale a darle la chance di risorgere e saper nuovamente gioire nonostante la presenza del suo ex marito e collega interpretato dall’attore Giorgio Pasotti.

Al fianco dei due attori italiani prende posto anche Mehmet Günsür, attore turco visto brevemente in Harry Potter e il calice di fuoco come uno dei Mangiamorte di Voldemort e già apprezzato in Italia per la partecipazione a celebri fiction come Don Matteo e La compagnia del Cigno.

Bentornata Lea! ❤️

STASERA alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay la 1^ puntata di #LeaUnNuovoGiorno#8febbraio pic.twitter.com/w3RpsSZf4E — Rai1 (@RaiUno) February 8, 2022

Lea – Un nuovo giorno: la trama dei primi due episodi

Il primo appuntamento con la fiction prende il via con il primo episodio dal titolo di Ricominciare. Lea sta facendo ritorno al suo ospedale di Ferrara dopo un lungo periodo di aspettativa durante il quale si è dovuta mettere alle spalle la perdita del figlio che portava in grembo.

Durante il ritorno si imbatte in un affascinante musicista di nome Arturo che sta andando proprio in ospedale per vedere come sta la figlia, finita lì dopo la rottura di un braccio.

I due si imbatteranno anche in Marco, ex marito della donna, ritornato a sorpresa a Ferrara per ricoprire il ruolo di primario proprio nell’ospedale dove lavora la donna.

Il secondo episodio di serata ha il titolo di La seconda possibilità. Lea riprende il suo lavoro a tempo pieno e si fa coinvolgere dalle storie di Koljia, un bambino russo che deve affrontare una delicata malattia, e da quella di Mattia, un neonato con una grave patologia cardiorespiratoria. La donna avrà nuovamente a che fare con Arturo dopo che l’infermiera chiederà il suo aiuto per mettersi sulle tracce del padre del neonato, bisognoso di ricevere delle delicate cure.