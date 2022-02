Anna Valle presenta la sua nuova avventura: “In Lea un nuovo giorno sono un’infermiera indisciplinata”

TV e Spettacolo

L'attrice Anna Valle è pronta per tornare in tv con la nuova fiction "Lea un nuovo giorno", nella quale interpreta un'infermiera indisciplinata e davvero sopra le righe.

A partire dall’8 febbraio Anna Valle tornerà sul piccolo schermo con una nuova fiction Rai, Lea un nuovo giorno, nella quale l’attrice interpreta un’infermiera del reparto di pediatria che, stando alle prime indiscrezioni diffuse, promette di essere piuttosto indisciplinata e sopra le righe. In queste ore l’interprete della protagonista ha rilasciato una lunga intervista per parlare della sua nuova avventura televisiva.

Anna Valle torna in tv con Lea un nuovo giorno, fiction ambientata nel reparto di pediatria

In queste ore la Rai ha diffuso i primi promo della nuova fiction con cui Anna Valle tornerà in tv, Lea un nuovo giorno.

La serie, composta da quattro puntate, sarà ambientata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. C’è dunque molta attesa, sia per il nuovo progetto firmato da Banijay Studios Italy (dato l’enorme successo dell’altra serie medica, Doc – Nelle tue mani) sia per il ritorno dell’attrice sul piccolo schermo.

La Valle si è presa dunque un attimo per parlare della sua Lea, un’infermiera dal passato difficile e descritta dall’attrice come indisciplinata: “Nonostante abbia un dramma alle spalle, che è il motore della storia, mi piace come entra in sintonia con le persone – rivela la donna nel corso dell’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni – L’empatia e la passione che ha nel suo lavoro la portano a interessarsi della vita dei pazienti.

È impulsiva e deontologicamente poco attenta, tant’è che viene ripresa come un’alunna indisciplinata“.

Nel corso dell’intervista Anna Valle si è anche concentrata sull’impegno che ha richiesto il ruolo, dal momento che sono molti i termini tecnici e le nozioni da imparare per essere all’altezza delle aspettative del pubblico più attento: “Tutti noi abbiamo fatto un corso accelerato per imparare a usare le attrezzature di un reparto pediatrico – spiega l’attrice – Ho trascorso molte ore con due infermiere che mi hanno dato un sacco di indicazioni.

Ma sul set c’era anche un medico che supervisionava tutto quello che facevamo“.

Anna Valle, le similitudini con la sua Lea nella nuova fiction Rai

Ogni volta che un’artista affronta un personaggio, il pubblico si chiede quanto abbia messo di suo nel ruolo; le stesse domande sono state rivolte dunque anche ad Anna Valle, che ha spiegato cosa la accomuna alla sua Lea. Sembra infatti che anche l’attrice ami andare in bicicletta e che nel suo armadio ci siano alcuni degli accessori con cui il personaggio è stato presentato: “Le infradito le uso tanto.

Gli zoccoli rosa mancano, invece ho un paio di sneakers viola identiche a quelle di Lea, ma le mie sono più vecchie e scolorite“. Al contrario dell’infermiera, invece, la Valle ama fare shopping e conosce la differenza tra un basso e una chitarra – “I suoi gusti musicali non mi rispecchiano per niente.

Per me la musica è fondamentale. In auto ascolto solo Virgin Radio e la musica mi dà la carica per correre nelle giornate grigie” ha risposto toccando il tema musica.

Le analogie però non si fermano qui, perché la donna ha ammesso di aver accettato un passaggio da uno sconosciuto esattamente come Lea: “L’ho fatto tantissimi anni fa a New York.

Era tardi e non trovavo un taxi – spiega la Valle – Un autista che aveva finito il turno ha visto che aspettavo, si è avvicinato e mi ha offerto un passaggio. Sentivo un’energia positiva e mi sono fidata“.

In ultima battuta ha anche affrontato il tema della maternità, ovviamente centrale in Lea un nuovo giorno; parlando del senso di inadeguatezza che prova ogni donna, Anna ha infatti dichiarato: “Credo sia abbastanza vero. Le mamme si sentono a volte così, devi esser consapevole che è una lotta impari.

Tornassi indietro forse mi godrei di più i primi anni di vita dei bambini, quando sono come dei piccoli peluche“.