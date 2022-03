I naufraghi dell’Isola dei famosi pronti a portare solo una cosa con loro: cosa si poteranno in Honduras

Con il cast del reality ormai diventato noto è ormai tempo di focalizzarsi sulla vera e propria avventura che i naufraghi vivranno sull’isola dell’Honduras. Ad aspettare i protagonisti de L’isola dei famosi guidati dalla simpatica Ilary Blasi ci saranno tanto mare, il sole cocente dell’America Centrale e le condizioni meteo spesso instabili che metteranno a dura prova la resistenza dei concorrenti in gara oltre che i loro nervi. La trasmissione per aiutare i concorrenti a combattere al meglio la natura selvaggia ha consentito loro di poter scegliere un oggetto che gli potesse aiutare ad affrontare i numerosi imprevisti che si troveranno davanti, lasciando carta bianca sulla scelta all’intera banda di naufraghi.

Cosa hanno deciso di portare con loro i concorrenti in gara in questa edizione de L’isola dei famosi.

L’Isola dei famosi ai blocchi di partenza

L’avventura della nuova edizione de L’isola dei famosi prenderà il via il prossimo 21 marzo 2022 sotto gli occhi attenti della conduttrice Ilary Blasi e degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. A cercare di sopravvivere alle intemperie della sperduta isola ci saranno i due gruppi di naufraghi suddivisi in Singoli e Coppie, la verità novità di quest’anno.

I concorrenti se la dovranno cavare a mani nude per andare a pesca e dovranno sfoggiare la loro grande inventiva per crearsi dei rifugi degni di questo nome. Per dare una mano ai concorrenti in gara la trasmissione ha scelto di lasciare loro carta libera per portare con loro un oggetto, da scegliere tra i più disparati, che gli possano aiutare emotivamente o per combattere le avversità dell’isola.

L’isola dei famosi: gli oggetti scelti dai naufraghi per la loro avventura

Ecco cosa hanno scelto di portare con loro tutti i naufraghi del cast rivelandolo a Tv sorrisi e canzoni, come riporta Fanpage:

Antonio Zequila una foto dei genitori;

una foto dei genitori; Floriana Secondi , un cappello;

, un cappello; Marco Melandri ha scelto di portare una maglia con sopra i volti di compagna e figlia;

Blind una bandana portafortuna;

una bandana portafortuna; Roberta Morise ha scelto di non dire nulla;

ha scelto di non dire nulla; Nicolas Vaporidis , non ha specificato cosa ha scelto di portare con se;

, non ha specificato cosa ha scelto di portare con se; Jovana Djordjevic , un cappello;

, un cappello; Ilona Staller , la sua iconica corona di fiori;

, la sua iconica corona di fiori; Estefania Bernal , una pietra portafortuna;

, una pietra portafortuna; Roger Balduino , non ha rivelato cosa ha scelto;

, non ha rivelato cosa ha scelto; Guendalina ed Edoardo Tavassi , lei un peluche dei figli mentre il fratello una foto dei nonni;

, lei un peluche dei figli mentre il fratello una foto dei nonni; I Cugini di Campagna, Silvano una foto della moglie mentre Nick un portafortuna;