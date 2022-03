Più forti del destino anticipazioni: la trama della terza puntata in onda su Canale 5

Penultimo appuntamento con la fiction in costume che sta occupando le prime serate del mercoledì di Canale5. Mercoledì 15 marzo 2022 va in onda il terzo appuntamento di Più forti del destino, la serie tv dove le protagoniste sono interpretate da Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti e nel cast compare anche l’apprezzatissima Loretta Goggi, tutte sotto la sapiente regia di Alexis Sweet. Nel nuovo appuntamento l’attenzione del pubblico sarà catturata dalla vicenda di Arianna che ancora nascosta deve fare attenzione al marito Guglielmo, messosi alla ricerca della moglie. Scopri le anticipazioni della trama del terzo episodio di Più forti di destino.

Più forti di destino: il terzo appuntamento

Tornano su Canale5 le vicende della nuovissima Più forti del destino, la fiction in costume che in due settimane mostrerà le vicenda della sua prima stagione. Le prime due puntate della serie non avrebbero scalfito a dovere il cuore del pubblico della rete, nonostante un cast stellare che vede impegnate in prima persone attrici del calibro di Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods, Laura Chiatti e Loretta Goggi.

Il terzo appuntamento in onda mercoledì 15 marzo 2022 su Canale5 a partire dalle ore 21:40 circa spera di risollevare le sorti degli ascolti, fermatisi al 12,2% di share nell’appuntamento di venerdì.

Riusciranno i nuovi sviluppi della trama ad incuriosire i telespettatori?

Più forti del destino: le anticipazioni della trama del terzo episodio

Il secondo appuntamento di Più forti del destino ci mostrerà un Guglielmo infuriato dopo aver scoperto con certezza che la moglie Arianna sia ancora viva.

L’uomo si muoverà in maniera potente sguinzagliando i suoi per dare caccia alla donna. Nel frattempo la stessa Arianna dirà a Lucchesi cosa ha subito per mano del marito, rivelando la natura violenta del marito.

La donna sarà sempre più convinta di scappare con la figlia Camilla. Intanto Costanza ha deciso di troncare con Antonio e mantiene in segreto la sua relazione con Libero, che sogna di stare insieme a lei ala luce del sole. Lei si batterà per dimostrare l’innocenza del suo salvatore.