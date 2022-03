Simona Ventura e la foto di famiglia assieme ai figli: su Instagram la conduttrice si lascia andare ai ricordi

Simona Ventura ha voluto ripescare dal cassetto dei ricordi una fotografia speciale, che la ritrae assieme ai figli. La conduttrice ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram lo scatto risalente a pochi anni fa, al fianco dei suoi Niccolò, Giacomo e Caterina, scrivendo un messaggio carico di nostalgia dopo gli ultimi difficili anni vissuti. “Come una boccata d’aria fresca” il commento alla foto di famiglia.

Simona Ventura insieme ai figli: la foto-ricordo condivisa su Instagram

Instagram diventa spesso teatro di ricordi per i Vip e non solo, che sul proprio profilo spesso condividono fotografie del passato ricordando momenti positivi ed intime emozioni della loro vita.

Ed è successo anche a Simona Ventura che, nelle scorse ore, ha voluto condividere sul proprio profilo uno scatto di famiglia. La conduttrice appare sorridente al fianco dei figli Niccolò e Giacomo, avuti dal matrimonio con Stefano Bettarini, e la figlia adottiva Caterina.

“Dopo tutto il dolore che ho visto (e sentito) in questo giorni, sono andata a ricercare dei momenti belli impressi nelle fotografie“: esordisce così il messaggio di Simona Ventura a corredo dello scatto di famiglia, ricordando gli ultimi difficili anni.

La conduttrice continua: “Più che nostalgia, le vivo come una boccata d’aria fresca. Qui siamo a #londra 5 anni fa… E non avevamo idea di quello che poi sarebbe accaduto. Voglio pensare che, dopo questi 3 anni così difficili tra #covid19 e #guerra, possa ritornare qualche momento di serenità (felicità mi pare, al momento, troppo)“. Un breve viaggio nei ricordi per lei, alla ricerca della spensieratezza e di una serenità che si augura potrà tornare a breve.

Simona Ventura presto al timone di Ultima Fermata

Sul fronte professionale, è in arrivo per Simona Ventura una nuova e importantissima avventura televisiva.

La conduttrice farà presto ritorno in tv al timone di Ultima Fermata, il nuovo programma di Canale5 targato Fascino di Maria De Filippi. Il programma debutterà mercoledì 23 marzo in prima serata e racconterà le storie sentimentali delle coppie protagoniste, sulla scia del grandissimo successo di Temptation Island degli ultimi anni.

Maria De Filippi ha voluto puntare tutto su Simona Ventura, che darà voce alle storie dei protagonisti alla ricerca di risposte dalle rispettive storie d’amore.