Ultima Fermata sarà di Simona Ventura: “Accetto l’invito di Maria De Filippi”. Le sue parole

Programmi TV

Le voci dell’arrivo del nuovo programma targato Fascino, la casa di produzione di proprietà di Maria De Filippi e della Mediaset, erano in giro già da tempo ed ora sono diventate realtà. La trasmissione Ultima Fermata è pronta a sbarcare su Canale 5 come anticipato dai listini di Publitalia, ed a differenza di quanto si pensasse il debutto è molto più vicino delle previsioni che lo davano in partenza per l’estate 2022 in sostituzione di Temptation Island. Mancano infatti meno di due settimane al via del docu-reality che metterà alla prova le coppie selezionate dall’abile squadra della regina della televisione, con la loro storia che per l’occasione verrà raccontata da una voce narrante d’eccezione.

Stando a quanto si apprende dal web il profilo scelto per la prima stagione del programma sarebbe quello di Simona Ventura. Scopriamo qualcosa in più sull’indiscrezione che vedrebbe il ritorno in Mediaset della conduttrice piemontese.

Ultima Fermata: quando va in onda

L’ultima creatura della Fascino PGT S.r.l è pronta a sbarcare su Canale5 a stretto giro di posta. Ultima Fermata era rimasto in gestazione per un bel po’ di tempo nel mondo delle idee di RTI e Maria De Filippi ma ore sembra essere arrivato finalmente il momento di scoprire questo nuovo ed atteso contenuto.

Il programma qualche mese fa aveva infatti aperto i suoi casting rivolti alle coppie italiane, facendo pensare all’arrivo in televisione per la prossima estate. Nulla di tutto però, visto che la stessa Publitalia ’80 ha ufficializzato la data del debutto su Canale5 che avverrà tra meno di due settimane mercoledì 23 marzo 2022.

Ultima Fermata: la conduzione spetta a Simona Ventura

Intorno all’arrivo della trasmissione che racconterà le storie d’amore arrivate per l’appunto all’ultima fermata, vuoi per una crisi da affrontare o per una ultima possibilità, si è fatto un gran parlare anche in termini di conduzione.

Nelle ultime ore in tanti si sono chiesti chi potesse essere il volto giusto per la conduzione del programma che con tatto ma anche fermezza dovrà aiutare le coppie ad affrontare le difficoltà.

Simona Ventura ha svelato su Ig il suo nuovo lavoro in casa Mediaset: “Ebbene si! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ dì Maria De Filippi (che ringrazio infinitamente insieme alla #fascinopgt) ad essere testimone dì Ultima Fermata in partenza su canale5!“

Un cavallo di ritorno sia per la casa di produzione che per la stessa Mediaset dopo l’esperienza alla conduzione di Temptation Island ed il conseguente nefasto ritorno in Rai che non l’ha vista brillare.

Che Ultima Fermata possa essere per lei l’ultima… chiamata? Lo scopriremo a partire dal 23 marzo su Canale 5.