Ultima Fermata: aperti i casting del programma che dovrebbe sostituire Temptation Island. Le prime immagini

Le voci sul debutto del nuovo programma firmato dalla Fascino, la casa di produzione legata a Maria De Filippi ed alla Mediaset, erano in giro già da tempo e ve ne avevamo dato conto svariati mesi fa. In questi giorni però la macchina organizzativa di Ultima Fermata ha mosso i primi passi ufficiali verso la sua prima stagione grazie al lancio del casting delle coppie che dovrebbero essere selezionate per prendere parte alla trasmissione. Delle operazioni se ne occupando direttamente WittyTv.it e pare che la realizzazione del nuovo prodotto che dovrebbe andare in onda su Canale5 potrebbe scalzare dal palinsesto proprio l’osannato e seguitissimo Temptation Island.

Cerchiamo di scoprire cosa c’è dietro le mosse della Mediaset e quello che potrebbe accadere a Ultima Fermata e Temptation Island.

Ultima Fermata: il nuovo programma di Canale 5 apre i suoi casting

Le notizie dell’arrivo su Canale 5 di Ultima Fermata inizialmente sembravano potessero essere solo delle voci che potessero incuriosire i fan dei prodotti della Fascino PGT S.r.l, la società di produzione televisiva appartenente a RTI e legata direttamente a Maria De Filippi che si occupa della realizzazione di svariati programmi della rete.

In questi giorni però pare proprio che i rumors iniziali sul nuovo programma abbiano preso una piega ufficiale. Sul profilo Instagram ufficiale di WittyTv campeggia da ieri un post emblematico sull’apertura dei casting per la trasmissione che dovrebbe arrivare su Canale 5 in estate per parlare d’amore.

La piattaforma digitale sta invitando a prendere parte al casting tutte le coppie che sono arrivate sul punto di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Parafrasando l’esempio di una linea ferroviaria, la piattaforma chiede infatti di farsi avanti a chi inizia a chiedersi se il binario condiviso con il proprio partner sia ancora quello giusto per andare avanti nella propria vita.

“Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia: si è insieme su uno stesso binario, verso un’unica destinazione… ma a volte è necessaria un’ultima fermata per decidere se sia giusto proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre!

“, si legge su Instagram, “Se la tua coppia è in crisi contattaci“.

Ultima Fermata prende il posto di Temptation Island? Le voci in merito

A pagare il prezzo più alto dell’arrivo di Ultima Fermata potrebbe essere il famoso Temptation Island.

Lo show estivo di Canale5 per uno scherzo del destino sarebbe infatti arrivato alla fermata conclusiva dela sua lunga ed osannata avventura. Difficile capire se quella di Mediaset sia una vera e propria sostituzione tra i due programmi ma i movimenti degli ultimi tempi lasciano pensare che possa essere proprio così.