Sparatoria vicino a Udine, muore un uomo: una donna in condizioni gravissime, si indaga sulla dinamica

Tragedia a Caporiacco di Colloredo di Monte Albano, in provincia di Udine: nel corso di una sparatoria un uomo è morto ed una donna è rimasta gravemente ferita e lotta tra la vita e la morte. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire.

I fatti sarebbero accaduti oggi di prima mattina: una donna di 47 anni di origine etiope ed un uomo di 72, italiano, si erano recati insieme in zona Monte Albano, a Caporiacco di Colloredo, quando a un certo punto sarebbero partiti dei colpi di pistola: l’uomo è stato ritrovato morto, mentre la donna è stata colpita da due proiettili alla scapola ed al ginocchio ed è apparsa fin da subito in gravi condizioni.

Sembra che al momento degli spari la donna stesse tentando la fuga. L’allarme è arrivato alle 9.30 di mattina e sul posto sono accorsi un elicottero sanitario Fvg e un’ambulanza. La 47enne è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Udine.

Secondo le prime ipotesi è possibile che l’uomo abbia prima colpito la donna con la pistola e poi abbia rivolto l’arma su di sé. Questa ipotesi è comunque da confermare su tutta la linea.

Sparatoria vicino Udine, chi era l’uomo morto questa mattina

L’uomo pare fosse un cittadino piuttosto noto di Caporiacco di Colloredo, tanto che il Gazzettino riporta le parole addolorate del sindaco Luca Ovan: “Le forze dell’ordine non fanno giustamente passare nessuno: da parte nostra siamo a completa disposizione dei congiunti delle persone coinvolte”.

Ha poi proseguito dicendo: “L’uomo trovato morto è uno storico concittadino anche se qualcuno mi riferisce che da poche settimane aveva trasferito la propria residenza a Majano. Ma preferisco non aggiungere dettagli fino a che gli investigatori non ufficializzeranno le identità delle persone coinvolte”.

L’uomo a quanto pare era un imprenditore nel settore edile oggi in pensione, da anni separato dalla moglie e oggi residente in una casa di riposo: era piuttosto conosciuto in città e lascia 3 figlie, che al momento della notizia sono accorse sul posto.