Violento terremoto oggi in Giappone nei pressi di Fukushima: scossa di magnitudo 7.3, rischio Tsunami e blackout

A soli 11 giorni dal triste anniversario del terremoto che coinvolse Fukushima, la città viene sconvolta da un nuovo sisma: un terremoto con epicentro nel nord dell’oceano pacifico di magnitudo 7,3 si è sviluppato verso le 11.36 pm (ora locale), ovvero pochi minuti fa. A diramare la notizia è stato il centro di ricerca per le geoscienze in Germania.

L’epicentro si trova a soli 90 chilometri dal vulcano Aoso ed a meno di 60 chilometri ci sono città come Namie. Fukushima si trova a circa 95 chilometri dall’epicentro, mentre Tokyo è a 276 chilometri.

Tokyo,blackout in città a causa del terremoto

Fonti estere riportano che a Tokyo ci sarebbe già un blackout elettrico in alcune parti della città, proprio per via del sisma.

È già stato diramato un allarme Tsunami che, se si sviluppasse, sarebbe influenzato dalle correnti ventose (al momento sono pari a 6 m/s nella zona del terremoto).

In breve tempo diversi centri di sismologia hanno diffuso la notizia, dando valutazioni molto simili della gravità del terremoto, che oscillerebbe tra i 7.2 ed i 7.5 gradi Richter.

Tsunami alert is issued for Japan after the strong earthquake in Fukushima…. Preliminary reports: 7.3 degrees pic.twitter.com/IytCnfucG9 — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) March 16, 2022

Fukushima, 11 anni fa: il terremoto che sconvolse il Giappone

Il terremoto che investì Fukushima l’11 marzo 2011 aveva una potenza di 9 gradi sulla scala Richter e si era generato nella prefettura di Miyagi: la prima scossa ebbe la durata di 6 minuti: si ebbero anche ulteriori scosse di magnitudo tra 7 e 7,5 gradi .

A causare la maggior parte dei danni non fu il terremoto in sé quanto lo tsunami, che uccise 15.704 persone. Le centrali nucleari di Fukushima, benché perfettamente attrezzate per il rischio Tsunami, hanno valutato in quell’occasione l’allarme per il rischio di emergenza nucleare per la prima volta in Giappone.