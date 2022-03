Doc – Nelle tue mani 2 finale di stagione con Luca Argentero: le anticipazioni della trama dell’ultima puntata

Luca Argentero si mostra come il dottor Andrea Fanti nell’ottavo ed ultimo appuntamento del medical drama più amato della nostra televisione. Doc – Nelle tue mani 2 va in onda su Rai1 giovedì 17 marzo 2022 con l’ultimissima puntata della sua coinvolgente seconda stagione che svelerà una volta per tutte tutti gli interrogativi rimasti aperti. Le trame del Doc si chiudono con i due episodi dal titolo Stigma e Mutazioni, in onda sulla rete ammiraglia a partire dalle ore 21:30 circa di giovedì 10 marzo 2022. Leggi la trama e le anticipazioni degli episodi di Doc – Nelle tue mani 2 in onda oggi su Rai1.

Doc – Nelle tue mani 2: l’ultimo appuntamento con la serie

L’apprezzata serie tv di Rai1 affronta il suo gran finale di stagione con l’ottavo appuntamento in onda nella prima serata di Rai1 di giovedì 17 marzo 2022. Doc – Nelle tue mani 2 è pronto a svelare gli ultimi sviluppi della trama con protagonista Luca Argentero nei panni del Doc Andrea Fanti e tutti gli altri dottori interpretati dagli attori Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Boubakar Malanchino, Beatrice Grannò e Marco Rossetti.

Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni dei due episodi finali

Il titolo del primo episodio in onda questa sera è Stigma e ci svelerà cosa deciderà di fare l’amato Fanti.

Ormai ad un passo dal riavere il primariato, Doc prende la decisione di parlare con chiarezza all’ospedale confessando con dolore quello che nasconde da tempo. I colleghi rimarranno attoniti ma dovranno recuperare le forze per cercare di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili mentre sarà Agnese ad indagare sull’operato di Caruso.

Il secondo episodio di serata avrà il titolo di Mutazioni e chiuderà la seconda stagione del medical drama. La fiducia nel tema del Doc è ai minimi storici e la squadra sarà chiamata a mostrarsi unita nonostante tutto quando ci sarà da combattere contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti.

Doc avrà tutti contro durante la quarantena forzata e propone una soluzione drastica e rischiosa, con Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta.