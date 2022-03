Matilde Gioli dopo Doc pronta per una nuova avventura: le voci sul suo futuro

La piattaforma di streaming digitale Netflix sembra avere tutte le intenzioni di avvicinarsi quanto più possibile al concetto di televisione, proponendo un’offerta variegata ed eterogenea che possa abbracciare un pubblico sempre maggiore. In questa ottica Netflix negli ultimi tempi si è lanciata nella produzione di contenuti molto simili ai format del piccolo schermo, strizzando fortemente l’occhio a prodotti come le fiction o i telefilm senza dimenticare la voglia di attingere a piene mani da quel panorama che ha portato all’aver assoldato tra le proprie fila un top player come Alessandro Cattelan.

Il passo successivo sembra quello di puntare sui reality show, genere molto discusso nel nostro Paese ma che tra alti e bassi riesce sempre a tenere botta, con le indiscrezioni in giro per il web che già parlano dell’arrivo del primo made in Italy.

Il primo reality show italiano di Netflix

Sarebbe in fase di realizzazione il primo reality show italiano di Netflix. A lanciare l’indiscrezione ci hanno pensato prima dagospia.it e poi davidemaggio.it, con quest’ultimo sito che è stato in grado di anticipare qualcosa in più sul format che potremo guardare sulla piattaforma di streaming.

Stando alle indiscrezione lanciate dal portale, il reality dovrebbe essere ripensato per i canoni di Netflix svecchiandosi dei vecchi schemi e portando lo spettatore dentro il racconto attraverso il montaggio e non in un classico studio televisivo.

Dovrebbe essere ambientato in Messico dove a farla da padrone dovrebbero essere dei giovani scansafatiche tra i 18 ed i 23 anni. I ragazzi e le ragazze scelte saranno infatti impegnati a fare quello che non hanno mai fatto: lavorare.

I concorrenti dovranno infatti darsi da fare come mai fatto prima, superando delle prove e cercando di conquistare il premio finale.

Chi potrebbe condurre il reality? Le voci su Matilde Gioli

Davidemaggio.it non si è limitato solo a spiegare cosa potremo vedere nel reality di Netflix ma ha anche lanciato l’indiscrezione su quella che potrebbe essere la prima conduttrice del format. Stiamo parlando di Matilde Gioli, apprezzata attrice già prestatasi alla conduzione televisiva e volto di punta di Doc – Nelle tue mani.

Dovrebbe esserci proprio lei al timone del primo progetto di questo genere che dovrebbe ridurre il gap con la televisione ed abbracciare una platea di utenti ancora più ampia.