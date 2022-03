Problemi di salute per Fedez, Chiara Ferragni dedica un messaggio dopo l’annuncio della malattia: “Ti amiamo”

È di pochi istanti fa l’annuncio da parte di Fedez di un problema di salute riscontratogli di recente, e che necessita di un percorso di cure. Il rapper ha ringraziato la sua Chiara Ferragni, la famiglia e gli amici per il supporto di questi giorni e proprio dalla moglie è arrivato un messaggio di affetto, condiviso su Instagram: “Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene“.

Chiara Ferragni e il messaggio d’affetto per Fedez: “Presto starai bene“

Attraverso un lungo video condiviso sulle proprie Instagram stories, Fedez ha annunciato ai fan di avere un problema di salute. Il rapper ha rivelato di doversi sottoporre ad un “percorso importante” e, tra le lacrime, ha voluto sfogarsi con i followers ringraziando l’affetto da parte della famiglia e degli amici in questo complicato periodo.

E proprio dalla moglie Chiara Ferragni, che l’ha supportato in questi giorni, è arrivato un messaggio di affetto e di incoraggiamento. Su Instagram l’imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto di famiglia e, a corredo, un messaggio di sostegno carico di amore: “L’amore della mia vita ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto“.

Tantissimi i messaggi di incoraggiamento ricevuti fra i commenti, tra cui Mara Venier: “Un abbraccio Chiara …e uno speciale con tutto il mio affetto a Fedez“. Anche la sorella dell’imprenditrice, Valentina Ferragni, ha voluto manifestare la sua presenza e il suo sostegno alla famiglia: “Con te“.

Fedez e la malattia: in un video l’annuncio tra le lacrime

L’annuncio di Fedez è arrivato pochi istanti fa e ha messo in allarme i suoi numerosissimi fan e non solo.

Su Instagram, attraverso alcune stories, ha svelato tra le lacrime: “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute con grande tempismo, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare, non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ma che mi sento di raccontare in futuro.

Quando l’ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto“.

Il rapper ha spiegato di non voler raccontare al momento quanto accaduto e di affrontare l’argomento più avanti. E ha voluto ringraziare i suoi affetti più cari per il supporto di questi giorni: “Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, tutti i miei amici e la mia famiglia“.