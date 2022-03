Uomini e Donne anticipazioni 17 marzo: una Dama scoppia ancora a piangere per le accuse di Tina Cipollari

Tina Cipollari è l’opinionista di Uomini e Donne, ormai, da molti anni. Le sue opinioni sulle vicende amorose dei protagonisti sono esposte, sempre, senza filtri e in modo molto diretto.

Soprattutto con Gemma Galgani, l’opinionista ha spesso degli scontri molto accesi. Tina Cipollari, infatti, non apprezza il modo di fare della Dama torinese e non ha problemi a farglielo presente. Ma Gemma Galgani non è l’unica Dama del parterre che riceve, spesso, degli attacchi dall’opinionista.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 17 marzo, Tina Cipollari con le sue opinioni riuscirà a far scoppiare in lacrime una Dama, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 17 marzo: nuovo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna

Da qualche settimana il percorso di Pinuccia Della Giovanna a Uomini e Donne ha avuto una forte svolta. A seguito di una futile discussione, infatti, sul vaccino e il Green Pass, la Dama ha avuto un forte scontro con Alessandro. Pinuccia Della Giovanna ha attaccato il Cavaliere e Tina Cipollari ha preso le sue difese.

Alessandro ha poi deciso d’interrompere la conoscenza con la Dama e di cominciare a conoscere Vincenza.

Tra Pinuccia Della Giovanna e Tina Cipollari, però, i battibecchi non sono terminati.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 17 marzo, Tina Cipollari dirà nuovamente la sua opinione sugli atteggiamenti di Pinuccia Della Giovanna.

La Dama scoppierà a piangere.

Uomini e Donne anticipazioni 17 marzo: Federica Aversano torna ancora per Matteo Ranieri

A Uomini e Donne, nella puntata del 17 marzo, secondo le anticipazioni, il trono classico sarà di nuovo protagonista. Matteo Ranieri racconterà di essersi recato a casa di una corteggiatrice, per provare a recuperare la loro frequentazione.

Si tratta di Federica Aversano, che tornerà in studio per corteggiare il tronista. La corteggiatrice aveva lasciato il dating show, dopo che Matteo Ranieri aveva ammesso di non sentire la sua mancanza.