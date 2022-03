Diego Tavani liquida un’altra Dama a Uomini e Donne, Tina Cipollari sbotta: “Non ti togli sta maschera?”

Diego Tavani è diventato noto al pubblico di Uomini e Donne per la sua storia con Ida Platano. Il Cavaliere e la Dama hanno il triste primato di essere stati protagonisti della scelta più veloce di tutta la storia del dating show.

Dopo Ida Platano, Diego Tavani ha avuto altre conoscenze, tutte molto brevi. Nella puntata del 18 marzo di Uomini e Donne, il Cavaliere ha chiuso anche con Alessandra.

Tina Cipollari non ha perso tempo per attaccare il Cavaliere.

Diego Tavani sotto accusa per aver chiuso con Alessandra

La sincerità di Diego Tavani a Uomini e Donne è qualcosa di piuttosto controverso. Il Cavaliere, più volte, infatti, ha fatto nascere il sospetto che si trovi nel programma televisivo, solo per voglia di farsi vedere.

Tutta la storia con Ida Platano ne è, in realtà, un chiaro esempio. Il Cavaliere spingeva la Dama a sceglierlo, ma, poi quando lei l’ha fatto, è scappato.

Caratteristica dell’atteggiamento del Cavaliere è, anche, la volontà di scaricare sempre la colpa della fine delle frequentazioni sulle Dame, inventando di tutto. Questo è successo anche nella puntata del 18 marzo di Uomini e Donne, in cui Diego Tavani ha lasciato Alessandra. Sicuramente il Cavaliere è liberissimo di chiudere con chiunque, ma, potrebbe, semplicemente ammettere il suo scarso interesse piuttosto che accampare scuse futili, come sottolineato da Tina Cipollari: “Sei ridicolo… Interrompe le conoscenze per delle cavolate… Perché non ti togli sta maschera?… Tu non stai cercando nessuna donna… Una tua tattica… Tu non vuoi investire su nessuna“.

Certo che, sentire la morale dalla voce di Ida Platano: “Pretesti per litigare… Non ti piace abbastanza, sennò le superi“, che ogni 5 minuti trova un pretesto per attaccare Alessandro Vicinanza, fa ridere.

Cristiana e Biagio Di Maro: una conoscenza finita prima di cominciare

Biagio Di Maro è un protagonista di Uomini e Donne e le sue conoscenze sono una garanzia.

Il copione è sempre lo stesso: galanterie, cenetta romantica, approccio fisico molto diretto, passione e poi le scarica. Ma, da un po’, non è più così. Il povero Cavaliere sembra, adesso, la parte più fragile delle coppie.

Anche stavolta, Biagio Di Maro è uscito con una Dama, che ha tessuto le sue lodi, ma l’ha subito mollato: “Molto galante, molto educato… Abituato a prendersi cura di una donna“. Tina Cipollari ha preso in giro il Cavaliere: “Stai collezionando due di picche“. Anche Gianni Sperti ha messo il dito nella piaga: “Non hai lasciato il segno… Stai perdendo colpi“.

Ma, se già Cristiana aveva più volte, apertamente rifiutato il Cavaliere in studio, che sono usciti a fare insieme? Insomma la fine era già scritta, prima di cominciare.