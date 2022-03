Doc – Nelle tue mani 3, dopo la fine della seconda stagione con Argentero i fan vogliono conoscere il futuro

Giovedì 17 marzo 2022 su Rai1 sono andati in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani e già l’affezionato pubblico del medical drama si chiede se in futuro potrà rivedere le gesta di Luca Argentero e colleghi. Il finale di stagione ha infatti lasciato a bocca aperta i tanti fan della serie tv che hanno dovuto subire da una parte un duro colpo per l’addio ad uno dei personaggi più amati mentre dall’altra parte hanno preso con entusiasmo la nuova avventura di Andrea Fanti ormai diventato primario. Proprio le ultime scene hanno fatto assaggiare al pubblico un po’ di futuro del medical drama che già non vedono l’ora di godersi nelle nuove puntate di una ipotetica terza stagione.

Sarà realmente così? Ecco cosa sappiamo della chiacchieratissima Doc 3.

Doc 2: la puntata finale

La seconda stagione dell’apprezzato medical drama di Rai1 ha chiuso i battenti ieri sera svelando gli ultimi due emozionanti episodi di stagione. Le sorti del Doc Andrea Fanti e di tutta la sua apprezzata squadra erano appese ad un filo ed i telespettatori hanno finalmente conosciuto come si sono concluse tra emozioni e dolorosi addii.

La gioia dei telespettatori per il Fanti tornato ad essere primario del suo ospedale si sono infatti contrapposte al doloro saluto al personaggio di Alba che, dopo aver contratto un virus, è morta tra le braccia del suo amato e lo sguardo dei colleghi e amici.

Il finale della seconda stagione si è mostrato dunque più aperto che mai con i telespettatori che da ieri sera si chiedono come e se continueranno le vicende del Doc più amato della televisione.

Doc 3 si farà

Sembra alquanto difficile infatti che la Rai possa rinunciare ad un prodotto così riuscito e di successo ed a quanto risulta, come rilanciato da davidemaggio.it, gli autori Francesco Arlanch e Viola Rispoli stanno già scrivendo la terza attesissima stagione.

Stando a quello che risulta dunque Doc 3 si farà anche se non si sa ancora quando i nuovi episodi giungeranno su Rai1. Il pubblico avrà così ancora tempo per metabolizzare il doloroso addio al personaggio di Alba e magari si dovrà preparare a salutarne degli altri, con quelli di Gabriel ed Elisa maggiori indiziati dopo il matrimonio dell’ultima puntata.

Fanpage ha intervistato gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli, che hanno rivelato: “È una fase delicata, è difficile dare anticipazioni. Si ripartirà da dove siamo arrivati nel finale della seconda stagione. Possiamo dire che comincerà una nuova avventura per Doc. Vedremo Andrea Fanti nel ruolo di primario. Dal punto di vista sentimentale abbiamo già sul tavolo un’idea“.