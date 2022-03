Emanuela Folliero cade e si rompe una gamba: il duro sfogo sulla mancata manutenzione alle strade di Milano

Bruttissimo incidente per Emanuela Folliero, che proprio nelle ultime ore è caduta in strada a Milano e si è rotta una gamba. La conduttrice non ha mancato di criticare il comune per la mancata manutenzione delle strade.

Di recente Emanuela Folliero ha dovuto affrontare momenti piuttosto duri, dal momento che è stata portata in ospedale dopo essersi rotta una gamba mentre camminava per le strade di Milano. Subito dopo l’incidente, la donna si è lasciata andare a qualche sfogo sui social, criticando il comune della sua città per non aver fatto la giusta manutenzione delle proprie strade.

L’incidente di Emanuela Folliero: tutti i dettagli lo sfogo sui social

Lo scorso mercoledì Emanuela Folliero è rimasta vittima di un brutto incidente mentre camminava per le strade della sua Milano. A pochi passi dalla propria casa, la conduttrice è scivolata e, portata subito al pronto soccorso dell’ospedale Gaetano Pini, ha scoperto di essersi rotta una bamba.

Successivamente, come anticipato, ha approfittato sei social per condividere alcuni scatti e aggiungendo un duro sfogo contro il comune di Milano. “Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi!!! Grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini“. ha scritto l’amata conduttrice su Instagram, aggiungendo l’hashtag #comunedimilano.

La situazione però non si può dire certo conclusa, dal momento che la Folliero è poi tornata sui social per condividere una storia mentre si mostra con la gamba ingessata e approfittandone questa volta per taggare il Sindaco di Milano (Beppe Sala) e le pagine ufficiali del comune di Milano e della regione Lombardia.

Emanuela Folliero: un anno un po’ drammatico per la conduttrice Mediaset

Sembra insomma che Emanuela Folliero non riesca proprio a trovare la pace negli ultimi tempi, tra incidenti nelle strade di Milano e problemi sui social, in particolare su Instagram, dei quali ha parlato non troppo tempo fa durante uno sfogo sul social Twitter.

In quell’occasione la donna ha spiegato che il suo profilo sul social era stato hackerato e successivamente bloccato e derubato di tutti i suoi follower.

Ciò che però preoccupava la donna in quel momento non era tanto il numero dei fan raggiunti su Instagram quanto la possibilità che i malfattori potessero accedere alle foto del figlio Andrea presenti sull’account. Come sappiamo però, proprio dal momento che le foto dell’incidente sono state condivise sul social, la situazione si è infine risolta e la donna è riuscita a rientrare in possesso del proprio account.