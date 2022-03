Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: chi sono, carriera ad Amici e il legame con Stefano De Martino

Amici è in onda dal 2001. In tutti questi anni, il talent show ha presentato al pubblico un grande numero di talenti, che, dopo la fine dell’esperienza nel programma televisivo, hanno continuato la loro strada artistica in diversi modi. C’è chi si è affermato, diventando molto noto al grande pubblico, come Irama, Emma, Alessandra Amoroso e i The Kolors. Altri, invece, hanno proseguito la loro carriera lontano dalle telecamere. Molti talenti, soprattutto di ballo, invece, sono tornati a essere protagonisti di Amici, nel ruolo di professionisti.

Tra questi, anche Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta.

I due ballerini, entrambi ex allievi, lavorano ancora nel talent show e sono fidanzati. Recentemente hanno annunciato che diventeranno genitori.

Giulia Pauselli: chi è la ballerina professionista di Amici

Giulia Pauselli è una delle ballerine professioniste di Amici 2021/2022. L’artista ha il ruolo di dimostrare alcune coreografie ai telespettatori, prima che vengano eseguite direttamente dagli allievi. Giulia Pauselli, in passato, ha occupato, anche lei, un banco nella prestigiosa scuola di Canale 5. Infatti, Giulia Pauselli è stata una delle protagoniste più note di Amici10, insieme alla cantante Annalisa.

La passione per la danza della ballerina, però, è iniziata da piccola, grazie anche al sostegno della nonna. L’ex allieva di Amici si è diplomata al Teatro La Scala di Milano, prima di approdare al talent show.

Durante la permanenza nella scuola di Amici, Giulia Pauselli decide di allontanarsi un po’ dalla danza classica e approfondire la moderna. Nella scuola di Mediaset, Giulia Pauselli conosce Stefano De Martino, con cui ha un flirt. Dopo la sua esperienza da allieva di Amici, Giulia Pauselli balla a New York, al Crazy Horse di Parigi e in varie trasmissioni televisive nostrane.

Nel 2017, la ballerina torna ad Amici come professionista, dove balla ancora adesso. Qui inizia la sua storia d’amore con il collega Marcello Sacchetta. Da qualche mese i due hanno annunciato di aspettare un bambino. Giulia Pauselli, però, ha deciso di continuare a ballare, ricevendo varie critiche dagli haters, a cui ha risposto con forza su Twitter: “È per commenti come questi che ritengo sia opportuno non condividere troppo la mia gravidanza.

Non c’è scritto da nessuna parte che in non si può ballare in dolce attesa. Sono stata educata ad ascoltare il mio corpo sin da bambina, so bene cosa posso e cosa non posso fare“.

È per commenti come questi che ritengo sia opportuno non condividere troppo la mia gravidanza.

Non c’è scritto da nessuna parte che in non si può ballare in dolce attesa.

Sono stata educata ad ascoltare il mio corpo sin da bambina,so bene cosa posso e cosa non posso fare. https://t.co/aRrq4B84mz — Giulia Pauselli (@PauselliGiulia) February 25, 2022

Marcello Sacchetta: chi è l’ex presentatore di Amici

Tra i volti noti al pubblico di Amici, c’è, di certo, Marcello Sacchetta. L’amato ballerino ha rivestito, negli anni, diversi ruoli nel talent di Canale 5. Marcello Sacchetta ha cominciato la sua avventura nel talent show da allievo, anche se solo per un breve periodo. In seguito, il ballerino ha rivestito il ruolo di professionista di ballo, ma è stato anche scelto come presentatore.

Infatti, Marcello Sacchetta ha presentato la striscia quotidiana del talent show per alcuni anni, anche insieme a Stefano De Martino, ex della sua fidanzata, di cui è amico.

In seguito, Marcello Sacchetta ha preso il ruolo di coreografo del programma televisivo.