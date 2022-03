Il Cantante Mascherato su Rai1: la semifinale condotta da Milly Carlucci. Gli ospiti ed i duetti di serata

Il Cantante Mascherato torna in onda su Rai1 con la sua attesa semifinale condotta da Milly Carlucci. Ecco cosa vedranno gli spettatori tra ospiti e nuovi duetti.

Il Cantante Mascherato mette in scena il quinto appuntamento della sua terza stagione. Nella prima serata di venerdì 18 marzo 2022 torna la trasmissione condotta da Milly Carlucci che resta alle prese con un sensibile calo degli ascolti. La nuova edizione del misterioso programma sta infatti faticando a decollare e la conduttrice le sta tentando veramente tutte per tenersi vicini gli spettatori affezionati con la speranza di attirarne di nuovi. Tornano così la Mascherina d’oro, una modalità di smascheramento istantaneo affidato questa volta alle indagini di Francesco Facchinetti, i nuovi duetti ed uno confronto a tre con i maggiori indiziati a nascondersi sotto la maschera di SoleLuna: Cristiano Malgioglio, Max Giusti e Massimo Lopez.

Appuntamento alle ore 21:30 circa quando a fare compagnia al pubblico da casa tornerà la giuria composta da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna e dal cavallo di ritorno Arisa.

Scopri tutti gli ospiti impegnati nei nuovi duetti e le novità del quinto appuntamento de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato: la quinta puntata e la novità della Mascherina d’oro

Per la trasmissione più misteriosa della televisione è arrivato il tempo di mettere in scena la semifinale del suo avvincente percorso.

Il Cantante Mascherato va in onda con la quinta puntata stagionale venerdì 18 marzo 2022, appuntamento nel quale si sfideranno le sette maschere rimaste in gioco.La serata si aprirà con lo spareggio tra Drago e Lumaca mentre le restanti Volpe, Camaleonte, Pinguino, Medusa e Soleluna staranno ad aspettarle in attesa delle nuove sfide.

Durante la semifinale a Francesco Facchinetti sarà affidata la Mascherina d’oro, un tempo della collega Balivo, che gli darà la possibilità di smascherare istantaneamente un personaggio camuffato a patto che lo abbia scoperto.

Chissà se il più eccentrico degli investigatori ci prenderà al contrario della collega.

Il Cantante Mascherato: cosa succede nella semifinale

La quinta puntata dello show arriva ad una settimana da quella che ha mostrato la doppia eliminazione di Pastore Maremmano e Pesce Rosso, quando sotto le maschere si nascondevano ancora Riccardo Fogli e Vladimir Luxuria.

La semifinale del programma vedrà le nuove sfide basate sui duetti che sono stati accoppiati in questa maniera: Volpe- “Uomini soli” vs. Medusa- “Noi due nel mondo nell’anima” con Red Canzian; Lumaca o Drago- “Easy lady” vs.

Camaleonte- “Call me” con Ivana Spagna; ed infine Pinguino- “Finché la barca va” vs. Soleluna- “Lunapiena” con Orietta Berti.

I tre cantanti non saranno gli unici ospiti a prendere parte alla puntata visto che in studio ci sarà un confronto a tre tra gli indiziati di essere nascosti sotto la maschera di SoleLuna Max Giusti, Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio.