Più forti del destino anticipazioni: la trama dell’ultima puntata in onda su Canale 5

Come si concluderanno le vicende dei protagonisti di Più forti del destino? Per i fan il momento di scoprirlo è finalmente giunto. Tutte le anticipazioni.

Ultimo appuntamento con la fiction in costume che in quattro appuntamenti ha fatto compagnia al pubblico di Canale5. Venerdì 18 marzo 2022 la rete mostra la conclusione di Più forti del destino nell’ultima puntata dove le vicende delle protagoniste interpretate da Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti si concluderanno in maniera inaspettata. Le anticipazioni della trama del quarto ed ultimo episodio di Più forti di destino che sveleranno le sorti di Costanza, Rosalia ed Arianna.

Più forti di destino: il quarto ed ultimo appuntamento

Canale5 ospita l’episodio conclusivo della nuovissima Più forti del destino, la fiction in costume che nel giro di due settimane ha svelato la sua prima stagione.

Torna per l’ultima volta il cast di spicco della serie che vanata la partecipazione, tra gli altri, di Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods, Laura Chiatti ed anche della mitica Loretta Goggi.

Il quarto appuntamento va in onda venerdì 18 marzo 2022 su Canale5 a partire dalle ore 21:40 a soli due giorni dalla penultima puntata che purtroppo ha fatto segnare un ennesimo calo in quanto ad ascolti, uscendo sconfitta nella gara per lo share contro Rai1 facendo segnare un risicato 11,61%.

Più forti del destino: le anticipazioni del finale di stagione

La fiction in costume è pronta a svelare il suo gran finale che lascerà a bocca aperta il pubblico di Canale5. Le sorti di Libero sembrano ormai segnate senza che nessuno riesca a far venire fuori la sua innocenza.

L’uomo è infatti l’indagato numero uno per il grande incendio che si è scatenato alla fiera ma la sua amata Costanza farà di tutto per dimostrare l’estraneità ai fatti dell’uomo, facendo un annuncio in pubblica piazza.

Arianna è stata scovata ed ora è tenuta prigioniera dal marito ma nutre ancora il desiderio di scappare con la figlia Camilla.

Per colpa di Rosalia invece si scatenerà il panico quando invitata alla festa di Donna Elvira farà un annuncio del tutto inaspettato. Le sue parole provocheranno le ire di molti, con Ferdinando che metterà a segno la sua grande vendetta.