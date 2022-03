Soleil Sorge e la denuncia da parte di Raffaella Fico dopo l’insulto al GF Vip: svelato un retroscena

Soleil Sorge torna a parlare degli attriti con Raffaella Fico avuti nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex fidanzata di Mario Balotelli aveva infatti minacciato di denunciare l’ex coinquilina di Cinecittà per aver utilizzato una brutta espressione nei suoi confronti in diretta tv. La Sorge, in una recente intervista, ha vuotato il sacco chiarendo se tale denuncia le sia effettivamente arrivata: le sue parole.

Raffaella Fico contro Soleil Sorge: l’insulto ricevuto al GF Vip e la minaccia di denuncia

Sono numerose le polemiche scatenatesi in questi lunghi mesi di Grande Fratello Vip tra i concorrenti della Casa.

Una di queste, in particolare, ha riguardato Raffaella Fico e Soleil Sorge e un insulto in inglese rivolto dalla stessa Soleil alla coinquilina, prima della sua uscita in seguito all’eliminazione. Quel “bye bi**h” gratuito pronunciato dalla Sorge non è andato giù alla ex compagna di Mario Balotelli che, una volta fuori dalla Casa, ha minacciato di denunciarla.

E così avrebbe fatto, come da lei rivelato in una intervista di pochi mesi, spiegandone anche il motivo: “Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale.

Determinate cose non vanno dette a nessuno“.

Soleil Sorge e la presunta denuncia ricevuta: “Non mi è arrivato nulla“

Mesi dopo la querelle tra le due Vippone, Soleil Sorge vuota il sacco e chiarisce se tale denuncia l’abbia effettivamente ricevuta oppure no. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è stata intervistata da CasaChi e ha spiegato: “Sai qual è il problema? Che le persone purtroppo parlano spesso di querele, diffide, conseguenze legali, senza poi conoscere di fondo quello che porta.

Quindi ormai si spara un po’ qui e un po’ là: “ti denuncio”, “ti diffido”, “ti querelo”… Peccato però che non si sappia quello per cui si può fare questo e, spesso e volentieri, sono volate parole da parte di altre persone ben più forti di qualunque cosa io abbia mai detto.

Perché a differenza loro io sto molto più attenta con le parole. Quindi no, non mi è arrivato nulla. I miei legali sono tranquillissimi“.

Per poi concludere l’intervento utilizzando nuovamente, con fare ironico, l’espressione incriminata: “Bye bi**h“. Soleil non avrebbe dunque ricevuto denuncia alcuna.