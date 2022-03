Aurora Ramazzotti, la confessione sugli amori della madre: il rapporto con Eros Ramazzotti e la verità su Tomaso Trussardi

Aurora Ramazzotti a cuore aperto: le confessioni sul rapporto tra padre e madre -e sui motivi per cui, secondo lei, non poteva funzionare- e sull'affetto per Tomaso Trussardi.

Ieri sera, a Belve, è andata in onda un’intervista senza filtri ad Aurora Ramazzotti: la giovane figlia d’arte ha parlato molto liberamente sia del rapporto dei suoi genitori (che spera non tornino mai insieme) fino a dire cosa pensa di Tomaso Trussardi, ormai ex marito della madre Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, per la figlia “incompatibili completamente”

Volente o nolente, Aurora Ramazzotti ha vissuto una vita davanti ad obbiettivi e telecamere: figlia di una coppia che ha fatto sognare l’Italia, quella formata da Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, fin da piccola è stata conosciuta da tutti.

È lei, d’altronde, “l’aurora” della famosa canzone di Eros Ramazzotti. Oggi, per lei, il matrimonio dei genitori è un ricordo vago, e niente che debba tornare in auge: “Mamma e papà non li ricordo neppure insieme, non ho ricordi”. Quello che sa di loro glielo raccontano video e fotografie: “Ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi”.

Su un possibile ritorno del loro amore, Aurora Ramazzotti esprime totale perplessità: “Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda”.

Tomaso Trussardi, il legame: “Io gli voglio molto bene”

In merito invece a Tomaso Trussardi, invece, dice di sperare in una distensione dei rapporti in famiglia, manifestando un legame che non sarebbe cessato: “Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo, si è fatto carico delle cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Non sento che il nostro rapporto è compromesso. Siamo persone diverse, abbiamo idee diverse ma io gli voglio molto bene”.

Aurora Ramazzotti e il coma etilico: “Per due anni considerata un’ubriacona”

Non mancano, infine, cenni di Aurora Ramazzotti ad uno degli episodi più difficili della sua vita, quello legato a un coma etilico vissuto da ragazzina: “Sono finita in coma etilico e tutti lo hanno saputo perché mia mamma lo ha detto.

Per due anni sono stata considerata un’ubriacona”. Si è trattato di un’esperienza al limite, tanto che i medici le spiegarono che sarebbe potuta andare molto male: “Mi hanno portato in Pediatria, io non ricordo nulla, il medico è entrato in camera il giorno dopo e mi ha detto che avevo un tasso alcolemico molto alto: ‘un uomo adulto sarebbe morto, non so se sei una miracolata o hai un fegato di ferro’. Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico”.

Al contempo ha spiegato di non essersi mai avvicinata alle droghe.