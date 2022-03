Giucas Casella verso il matrimonio con la compagna Valeria Perilli: la rivelazione dell’ex GF Vip a Verissimo

Innata simpatia e una sensibilità commovente: questo è stato Giucas Casella nella Casa del Grande Fratello Vip. L’illusionista racconta oggi a Verissimo tutte le sensazioni di questo incredibile percorso televisivo, che l’ha visto anche chiedere la mano alla compagna Valeria Perilli durante una diretta. A Silvia Toffanin l’ex concorrente parla dell’idea matrimonio e svela quando sarebbe intenzionato ad organizzarlo.

Giucas Casella ripercorre la sua vita a Verissimo: l’amore per Valeria Perilli

Al Grande Fratello Vip ha saputo strappare sorrisi con la sua simpatia e regalare emozioni incontenibili con le sue lacrime.

Giucas Casella ha mostrato se stesso al 100% e, nella Casa di Cinecittà, si è rivelato come uno dei grani protagonisti di questa edizione. Dai siparietti con Alfonso Signorini alle confidenze con i coinquilini, dalle risate alla sensibilità manifestata quando ha parlato della sua famiglia e, in particolare, del figlio James.

Oggi pomeriggio a Verissimo, l’illusionista ripercorre la sua avventura a Cinecittà e, più in generale, la storia della sua vita. Dall’infanzia all’amore per la famiglia, sino all’ipotesi nozze con la compagna di una vita Valeria Perilli. La proposta di matrimonio arrivò nella Casa del Grande Fratello Vip quando, di fronte alla compagna che gli fece una sorpresa in quella puntata, Casella le chiese la mano.

Giucas Casella e il matrimonio con Valeria Perilli: “Entro la fine dell’anno lo faremo“

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Giucas Casella non ha accantonato il sogno di portare la sua Valeria Perilli all’altare. A Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo, racconta come la coppia si sia conosciuta in Rai, dove la compagna lavorava in qualità di annunciatrice nonché storica Signorina Buonasera: “Quando ho iniziato a lavorare in televisione, ho incontrato Valeria in un premio che presentava insieme a Pippo Baudo.

A prima vista è successo qualche cosa. Poi pian piano la incontravo, si parlava, lei faceva la Signorina Buonasera, era un’annunciatrice“.

E, parlando della proposta di matrimonio, l’illusionista assicura che la cerimonia sicuramente avverrà: “Lo faccio, ancora non mi sto organizzando ma sicuramente entro la fine dell’anno lo faremo“. La loro storia d’amore potrebbe essere così coronata con il passo più importante entro l’anno.